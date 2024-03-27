國防部向立法院談自傷調查流程洋洋灑灑 實際沒做到

海軍陸戰隊鄭姓中尉自傷案，被爆有明顯遭上級軍官霸凌的因素，家屬卻遲未獲調查結果，透過立委陳情。而國防部曾向立法院報告，敘明在自傷案發生後，須由各軍司令、指揮部成立法紀調查小組，納編法務、人事、軍督及心輔等業管前往調查；另為使家屬了解案件真相，化解疑慮，邀請家屬及第三方公證人見證過程，務求調查過程獨立、專業及透明，以昭社會公信；且要在4週內將自傷成因報國防部審核。

以鄭姓中尉案樣態及家屬反應為例，軍方顯未達到當時向立法院所通報作法及目標。

國防部2022年度曾向立法院外交及國防委員會呈「國軍強化官兵生命教育及自傷防治策進作為」書面報告，內容指出，為及早發掘危安與介入協處，國防部令發「國軍心輔鏈結安全預警機制流程圖」，明確律定各層級心輔、保防系統橫向支援通報作業流程，即時掌握官兵異常徵候與突發狀況，立即關懷協處及家屬聯繋，110年掌握個案人數計1236員，並妥採相關防處作為，消弭潛存危安；另要求各級針對具危安徵候且於營外行蹤不明的官兵，除回報上級及心輔部門適處外，應即時通報軍事安全總隊「自我傷害防治協查專線0932-492902」，透由定位協尋，防範自我傷害事件發生。

國防部表示，單位預防、轉介、處遇及後續作為給予指導，同時納為案例轉發心理衛生宣教通報，要求全軍警惕與策進，並運用各項一級督(輔)導一級等時機，驗證各級執行情形。

國防部同時敘明自傷事件應處作為，其中一點為「專案法紀調查，查明自傷成因」，指部隊肇生自我傷害時，須由各軍司令、指揮部成立法紀調查小組，納編法、人事、軍督及心輔等業管前往調查；另為使家屬了解案件真相，化解疑慮，邀請家屬及第三方公證人見證過程，務求調查過程獨立、專業及透明，以昭社會公信。

此外，國防部秉持「人命關天、案案檢討」精神，要求肇案單位依「國軍心理衛生(輔導)工作實施計畫」於案件發生後7日內邀集相關人員召開個案研討會，分析肇案者精神狀態、行為表現及徵兆，深入探究肇案可能成因及研擬危安應處精進作為，並由軍團級、司令部、指揮部逐級檢討，於4週內呈報國防部審核。

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