官兵疑似又傳自傷 立委：軍中繁瑣業務過多

朝野立委紛紛關注軍中自我傷害案件增加，此時陸軍又傳出一起疑似案例。陸軍航空特戰指揮部上午11時發布新聞稿指出，特戰指揮部鄭姓士官於26日19時許，為單位幹部發現倒臥在營區兵舍前方，立即送醫搶救，目前還在加護病房觀察中。全案現由憲警單位調查中，以釐清肇因。

對此，陸軍參謀長陳建義中將回答立委馬文君的質詢時表示，目前案件還在調查中，尚無法回答確切原因。

馬文君則說，自己接獲許多官兵或家屬的反映，都是軍中沒有意義的業務過多，造成過大的壓力與負擔。這個問題大家詬病已久，始終無法改善。如今國軍又不斷成立新單位，每個單位都要增加人，問題恐怕會更嚴重。

對此立委徐巧芯表示，自己請教過擔任精神科醫師的友人，目前正是一年中自殺比率的高峰。近日軍中自殺案件比率明顯升高，可能與季節因素有關。

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