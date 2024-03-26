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國防部：規畫成立無人機訓練中心 整合戰術課程

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「騰雲專案」研發的長滯空無人機。圖／取自中科院影片
「騰雲專案」研發的長滯空無人機。圖／取自中科院影片

國防部明天將在立法院外交及國防委員會進行「國軍無人機運用現況及發展專案報告」，國防部表示，後續規畫委中科院研製騰雲、銳鳶二型、紅雀三型及小型攻擊無人機等4款，以提升各級部隊戰場情監偵及打擊能力。並將規劃成立無人機訓練中心，將整合基本操作技能與戰術課程，

國防部表示，國軍現有委中科院製無人機，計戰術近程無人飛行載具、銳鳶、紅雀二型及反輻射攻擊無人機等4款。後續規劃委中科院研製騰雲、銳鳶二型、紅雀三型及小型攻擊無人機等4款，以提升各級部隊戰場情監偵及打擊能力。

國防部表示，國由經濟部發展及整合國防產業鏈，採國內籌購戰術近程無人載具、陸用型、艦載型、目獲型、監偵型及微型等6款無人機。

國防部表示，國針對國內能量不足部分，已規劃向美採購MQ-9無人機，並完成發價書簽署，預於2026年起獲裝，有助於防衛作戰任務遂行。

而在訓練上，國防部表示，國軍無人機區分聯戰層級為大型無人機，戰術及戰鬥層級為中、小型無人機，相關訓練作法。聯戰層級上，中科院研製無人機，由該院完成操作手冊編撰及實施接裝培訓，經評鑑合格後，核發操作合格簽證。對美方軍購部分，由空軍擇派人員實施接裝訓練，並配合原廠技術代表擴訓，後續參照美方技術命令與操作教範，訂定考評機制，核發簽證。

至於戰術及戰鬥層級，三軍採購各型無人機，已於建案時，將教育訓練納入規劃，由合約商於裝備交裝前，完成操作手接裝訓練，並取得廠商操作合格簽證。而為培訓國軍無人機師資種能，規劃於4月份起，委民間公司培訓操作手，輔導考取民航局無人機專業操作證照，擔任各軍種中、小型無人機種子教官。

國防部表示，因應小型無人機操作手需求日益增多，規劃成立無人機訓練中心，將整合基本操作技能與戰術課程，實施偵蒐、情傳、打擊、目標導引及射彈修正等實戰化訓練項目，以肆應未來作戰型態及敵情威脅。

中科院 國軍 國防部

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