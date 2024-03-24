【即時短評】俄被恐攻殷鑑不遠 台灣能防「狼來了」？

俄羅斯首都莫斯科近郊的番紅花音樂廳23日遭受「伊斯蘭國」恐怖攻擊，造成上百人死亡、上百人受傷。這起恐攻事件固然令人悲憤，背後釋出的重要的訊息是，美國沒有停止對俄羅斯提供反恐訊息。美國駐莫斯科大使館本月初就曾警告，極端分子可能針對莫斯科大型活動發動攻擊，卻遭俄羅斯總統普亭駁斥。對應台灣近期各式境外恐嚇，令政府疲於奔命，如何有效識別恐攻情報，台灣真的有做好風險辨識與事後應處嗎？

去年台鐵、高鐵、捷運、遊樂園等接連收到的炸彈恐嚇，還有國中會考前收到恐嚇信件、六福村接獲炸彈恐嚇疏散千人，國內網路恐嚇案件從過去「唐澤貴洋」、「張海川」，到這次刑事局稱立委收到炸彈事件是「西安陸生單獨犯案」，大多是來自境外恐嚇的虛驚一場，而非真實在本土發生的潛在恐攻行為。

但接二連三的發生，是否會鬆懈對真正反恐情資的辨別和判定？各單位對恐攻情勢判別與應處能力，SOP又是否完備？

美國網際安全暨基礎設施安全局（CISA）去年發布炸彈威脅指南，提供風險分級與應對方式，提供決策者評估收到炸彈威脅時，如何回應與應處。

台灣現行做法是，公家或民營單位收到恐嚇信件後，由第一線鐵路警察、警政署、刑事局等初步判斷，當「沒有具體炸藥出現」、「信件內容大同小異」、「同樣的交通設施收到」時，多以加強巡邏後依一般刑事案件處理，最慢48小時就會解除警報；若有發現疑似爆裂物，則會提升警戒範圍與應變層級，行政院國土安全辦公室是主要的判斷者。

反恐情資不是只有搜集、掌握；辨識後的應處能力，才最重要。收到情資或恐嚇信件時，應採「大砲打小鳥」或「獵槍打大象」，一個過於勞民傷財、一個又會過於輕忽，若有判斷不慎，都代表前端情資辨識的能力不足與標準作業流程的匱乏。

應對非傳統威脅本應保留彈性，但在彈性與落實之間如何拿捏成為關鍵。當第一線查辦後，誰來做全面性的辨識、啟動相關因應機制、追蹤後續應處作為？例如每當關鍵基礎設施等國土安全一環受到損害時，各單位都想到國土辦，偏偏過去八年，國土辦是否具有協調功能、能否扮演指揮調度角色，或是成為各部會丟皮球的單位？妾身未明。

俄羅斯收到恐攻訊息卻無視無感的殷鑑不遠，倘若台灣也被恐攻訊息的淹沒而無法有效分級辨識及應處，是否會因為「狼來了」的麻木而付出代價，各環節都不應鬆懈。