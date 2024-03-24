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國軍教召伙食費提升 今起每人每天提高近2塊錢
陸軍司令部向立法院外交及國防員會報告說，後備教召訓員每人每天伙食費原95.7元，今年調升為97.6元，近高近2元。
陸軍司令部表示，考量參訓應召員營外教練訓量、食量大，為滿足吃得飽、吃得好及提供夜點補充體力，依據國軍官兵現行個人主副食「給與計價標準」表列，2023年本島地區官兵個人主副食費額度每月計新台幣2913元，以年度12個月份除以365天計算，每人每日為95.7元。
陸軍說，這個伙食費額度已無法滿足召訓官兵及辦伙需求，陸軍向上建議調增應召員主副食費編列基準額度，國防部已同意於113年起應召員伙食費先期調升至97.6元，後續視全軍召訓實況，持續爭取國軍主副食費額度調增，以滿足召訓實需。
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