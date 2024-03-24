國軍教召伙食費提升 今起每人每天提高近2塊錢

韓國黑鷹（Black Eagle）特技飛行表演隊，多次借道高雄小港機場，這是軍機迷唯一可在國內拍到的外國表演隊。 現役幾名高顏值隊員，儼然成為另類網紅。近年兩韓關係又趨於緊繃，面對金氏政權大軍壓境近在咫尺，南韓軍方許多措施比起美、日或國軍都保守。黑鷹雖已名滿國際，但對國外媒體仍有戒心。此次新加坡聯合早報爭取專訪隊員，但得到的回答，內容像是國軍莒光日風格。

2024-03-24 07:30