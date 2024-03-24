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國軍新型抗彈板明年起量產 軍備局：能抵擋3發鋼芯彈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意，為軍備局測試三級PLUS抗彈板畫面。記者洪哲政／攝影
圖為示意，為軍備局測試三級PLUS抗彈板畫面。記者洪哲政／攝影

國軍現役戰鬥個人裝備中3級PLUS級的抗彈板，抗彈性屢遭外界非議。國防部軍備局表示，軍備局已在去年底完成新一代抗彈板的研測評估，可抵擋3發5.56公厘TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不貫穿的新一代抗彈板，將於明年開始量產，仍由國軍自研自製。

軍備局表示，因應敵情威脅,兼顧國人體型人因、重量、機動力及戰鬥動作等多項因素，由軍備局以基金編列預算新台幣1600萬，預計於2023-2024年研發可抗5.56公厘鋼芯彈的新一代抗彈板，單片重量2.2公斤以下，厚度21公分以下，以提升官兵戰場防護力。

軍備局說，第205廠參考世界潮流標準，訂定出相關功能性能要求，包括抗彈性能：可抵擋3發5.56公厘TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不貫穿，且油泥凹陷深度不超過44公厘。而環境測試下，執行70與-10C下恆溫6小時高低溫、122分處撞擊地面2次墜落及5赫茲頻率1小時圓周振動測試，須保持結構完整性及抗彈性能。

軍備局說，現正蒐整國際上抗彈板發展現況，蒐整國內外市售抗彈板，進行實彈驗證及構型材料分析，預期獲得相關陶瓷、PE纖維、陶瓷與PE相異材料貼合技術、高科技聚樹脂塗層及防震包覆層相關技資。

軍備局說，將整合國內產官學能量為加速此案完成及厚植國內技術能量，軍備局由205廠與國防大學理工學院等5個合作單位，整合國內產、學、研界開發關鍵技術研究及量產整備。

軍備局表示，新一代抗彈板目前均依計畫工項如期進行，第205廠2023年12月1日完成研測評估，2024年完成軍種驗證及量產準備，2025年開始量產，後續產能逐年提高，滿足軍種需求。

國軍 國防部 材料

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