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JACKAL無人機搭載陸製零件 羅正方：將推動非紅轉換

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
經緯航太董事長羅正方（左）向總統當選人賴清德（右）介紹JACKAL無人機，未來將推動國際無人機非紅轉換。記者劉學聖／攝影
經緯航太董事長羅正方（左）向總統當選人賴清德（右）介紹JACKAL無人機，未來將推動國際無人機非紅轉換。記者劉學聖／攝影

總統當選人賴清德今早視導亞洲無人機AI創新應用研發中心，無人機螺旋槳驅動馬達上出現「made in China」字樣，引發關注。經緯航太董事長羅正方說，JACKAL並非國防部軍用商規無人機，而是台灣與土耳其、英國合作開發無人機，未來將在原機實現「非紅轉換」。

羅正方指出，JACKAL並非國防部軍用商規無人機，提供給國防部的無人機絕對是非紅供應鏈；JACKAL目前在戰場上已可使用，是台灣與土耳其、英國合作開發，國際上無人機生產仰賴深圳零件，但台灣具備能量可轉換動力系統及高階晶片，將推動「非紅轉換」。

羅正方也說，賴清德希望2030年無人機產值達到400億元，這需要大家共同努力，也希望政府擴大內需，刺激無人機應用發展，更重要的是國際連結，希望藉由台灣供應鏈進行非紅轉換，大力爭取美日及北約歐盟市場，幫助產業出口。

經緯航太與土耳其、英國攜手研發的無人機JACKAL，所搭載的螺旋槳馬達是T-MOTOR公司生產，型號V10-KV160垂起複合翼，官網售價369.9美金，另還有較新型V10L-KV160垂起複合翼，官網售價則是399美金。

T-MOTOR官網簡介，2009年成立，總部位於中國南昌，專業從事研發、生產、銷售安全可靠的無人機動力系統，產品可應用在影視、農業、測繪、物流運輸、載人航空、搶險救援、消防、電力能源、管道巡線等多個領域。

總統當選人賴清德（前排中）視導嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心。記者劉學聖／攝影
總統當選人賴清德（前排中）視導嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心。記者劉學聖／攝影
總統當選人賴清德（前排左）今早在縣長翁章梁（前排右）陪同下，視導嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心。記者劉學聖／攝影
總統當選人賴清德（前排左）今早在縣長翁章梁（前排右）陪同下，視導嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心。記者劉學聖／攝影
經緯航太董事長羅正方（左）向總統當選人賴清德（右）介紹JACKAL無人機，未來將推動國際無人機非紅轉換。記者劉學聖／攝影
經緯航太董事長羅正方（左）向總統當選人賴清德（右）介紹JACKAL無人機，未來將推動國際無人機非紅轉換。記者劉學聖／攝影
經緯航太與土耳其、英國攜手研發無人機JACKAL，螺旋槳馬達是大陸南昌三瑞智能科技股份製造，型號V10-KV160垂起複合翼。記者劉學聖／攝影
經緯航太與土耳其、英國攜手研發無人機JACKAL，螺旋槳馬達是大陸南昌三瑞智能科技股份製造，型號V10-KV160垂起複合翼。記者劉學聖／攝影
經緯航太與土耳其、英國攜手研發無人機JACKAL，螺旋槳馬達是大陸南昌三瑞智能科技股份製造，型號V10-KV160垂起複合翼。記者劉學聖／攝影
經緯航太與土耳其、英國攜手研發無人機JACKAL，螺旋槳馬達是大陸南昌三瑞智能科技股份製造，型號V10-KV160垂起複合翼。記者劉學聖／攝影

國防部 土耳其 無人機 賴清德

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