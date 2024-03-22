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台東神秘無人機答案揭曉 軍事專家：「銳鳶」升級版

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中科院近1個月在空軍台東太麻里靶場進行神秘驗測，軍事專家分析照片後，指出應為去年首次亮相的「銳鳶」升級版「銳鳶二型」。記者尤聰光／攝影
中科院近1個月在空軍台東太麻里靶場進行神秘驗測，軍事專家分析照片後，指出應為去年首次亮相的「銳鳶」升級版「銳鳶二型」。記者尤聰光／攝影

中科院近1個月在空軍台東太麻里靶場進行神秘驗測，引發外界好奇，有人說是美方MQ-9B，也有傳說是中科院秘密新研發無人機種。不過，軍事專家分析照片後，指出應為去年首次亮相的「銳鳶」升級版「銳鳶二型」。

軍事專家表示，照片雖然不見兩側機翼及後尾翼，但從機頭前方導控天線研判，就是去年首次在台北國防航太展公開亮相的「銳鳶二型」，由於是升級版中科院應該正進行一連串的技術性驗測，完成通過後再交由軍方使用。

中科院自製的「銳鳶」無人機，機身全長19呎，機身高度六呎，酬載重量51公斤，升限4572公尺，飛行最大半徑120公里、滯空時間可達10小時，最大空速為每小時180公里。2007年交由陸軍航特部戰術偵搜中隊。

銳鳶無人機2017年航特部戰術偵搜中隊移編給海軍艦隊指揮部海上戰術偵搜大隊，中科院進行火砲射擊時，通常就會申請空拍作業，海軍就會進駐台東太麻里空軍靶場配合派飛監測，並進行相關系統整合驗測。

不過，第一代銳鳶服役至今已有近16年時間，相關軟硬體原件上逐漸無法滿足軍方需求，因此，中科院從2022年展開升級版計畫，包括研發新引擎、加載重、加航程及新電子設備等，升級版去年公開亮相，並命名為銳鳶二型。

軍事專家表示，銳鳶二型比起一型功能來的更強大，尤其在滯空時長超過15小時，電子穩定度更穩定，偵蒐能力更好，未來面對中共機艦不斷騷擾形況下，軍方在追監能力將大幅提升。

中科院近1個月在空軍台東太麻里靶場進行神秘驗測，軍事專家分析照片後，指出應為去年首次亮相的「銳鳶」升級版「銳鳶二型」。記者尤聰光／攝影
中科院近1個月在空軍台東太麻里靶場進行神秘驗測，軍事專家分析照片後，指出應為去年首次亮相的「銳鳶」升級版「銳鳶二型」。記者尤聰光／攝影

中科院 台東 無人機

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