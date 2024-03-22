神秘新無人機台東驗測？空軍太麻里靶場見大批中科院人員進駐

空軍台東太麻里靶場近1個月民眾發現中科院大批人員進駐，不僅跑道邊搭起帳棚外，周圍也設置貨櫃遮蔽，靶場周邊架設新監視設備，還有外籍人士搭車進出，外傳疑進行美方MQ-9B「死神」無人機測試。軍方及中科院不做回應，軍事專家認為不可能是美方裝備。

空軍前副司令張延廷指出，MQ-9B無人機預計2025年開始交機，光這點太麻里空軍靶場就不可能是MQ-9B測試，時間點不對，再來就是太麻里靶場跑道不足，也不適合起降，最重要的是機敏度高的武器裝備美方絕對不會在台灣本土做接裝、訓練和測試，都是在美國進行。

他說，依民眾提供的照片來分析，應該是中科院正進行無人機的驗測，當然基於保密，才會搭起帳篷及貨櫃遮蔽，有可能是現有小型如鳳凰1號或銳鳶等無人機，但也不排除是有新研發的無人機進行驗測；至於有外籍人員，頂多為合作技術人員而非現役軍職人員。

位於太麻里溪南端的空軍太麻里靶場，過去為空軍進行炸射訓練的模擬機場，近年逐漸有航特部戰術偵搜大隊及海軍海上戰術偵搜大隊接續進駐做為無人機訓練場，中科院也在此做為小型無人機的驗測場地，可以說是台灣無人機的重要基地，目前靶場正興建住辦營舍。

附近居民近1個月也發現靶場似乎不太尋常，不僅跑道邊搭起帳篷，周圍也設置多個貨櫃，很少見的雷達和風向袋也已架起，靶場周邊的監視器也多了不少，進出車輛頻繁，有箱型車還有遊覽巴士等，車上不時有外籍人士，還需官兵引導車輛帶往靶場，變得戒備森嚴。

「已經好幾天都聽到發動機的聲音，但都沒看到飛機。」附近林姓果農說，也不知道靶場在做什麼？反正和過去安安靜靜的差很多，砂石車、貨櫃車和遊覽車也一直進進出出。

據一名中科院員工透露，目前在台東太麻里靶場確實有航空所正進行無人機的測試，但沒有外籍人士、也沒有接裝，裡面只有他們的技術人員，至於是否進行新研發無人機產品的測試，這部分不便多做說明。另軍方對此事不做回應，只表示請大家支持國防。