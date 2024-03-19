陳永康籲兩岸建立共識：戰爭無贏家 和平無輸家

國民黨立委陳永康、徐巧芯、翁曉玲、林倩綺、葛如鈞等，今日下午在立法院國際處陪同下，與英國廣播公司（BBC）與法國新聞社（AFP）等國際媒體就台海與亞太區域安全形勢，美中競爭趨勢與經濟發展等議題，進行深度意見交流。

陳永康說，台海雙方應該有「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」的共識，台灣更應將「危機預防」（crisis prevention）列為優先考量，而非單純的危機管理。特別是，國際格局在美中競逐態勢下，台灣的戰略不確定性與日俱增，倘若沒有一套嚴謹邏輯及方法架構，涵蓋政治、軍事、經濟、社會、能源、社會、醫療、產業等全範疇（full spectrum）的國家安全戰略作為指導，很容易落入頭痛醫頭，腳痛醫腳的「隧道效應」（tunnel effect）陷阱中。

陳永康表示，台灣面臨的問題不只是外在環境挑戰，內部決策機制以及跨部會整合問題也是國家安全潛在風險，以近期金門214事件為例，各部門對應不協調，甚至互有矛盾，皆是缺乏高層戰略指導的表徵，為政者要引以為戒。

陳永康進一步解釋，提高戰略視野，除了盡速啟動國家安全戰略的規劃，還需要有「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP）平台的輔助，這項工作不能只靠國防部或國安單位，更仰賴跨部會合作，完整掌握區域政治、經濟、能源、交通、軍事等動態，政府才能自錯綜複雜的戰略環境中，精準找到定位與妥善對策。

BBC詢問核四是否有政治層面解決可能，徐巧芯回應，520上任的賴政府應會維持現任政府對核四的態度，但是現有核電廠有機會延役，陳委員補充，從國家安全角度來看，核能若達台灣發電結構的10%，將提供相對安全的能源環境。

法國新聞社關心中共對台的灰色地帶戰略，陳永康指出，中共對台戰略乃多層次多維度的手段應用，包含外交孤立、國際法律戰、打擊台灣社會與經濟韌性等，此外，兩岸若發生衝突，大規模兩棲犯台的可能性或許不高，但是中共可以利用軍事或非軍事封鎖方式，打擊台灣對外交通線，試圖以困台方式達成目的。

葛如鈞表示，無論在硬體與軟體產業，台灣擁有相當之科技優勢，政府有責任利用這些優勢，在國際場域中爭取突圍機會。翁曉玲指出，法律戰是灰色地帶戰略的重要手段之一，台灣不只要有正確認識，恐怕還需要培養更多相關法律人才。

陳永康總結，台海被外界視為危險之地，真實資訊與狀況卻常被扭曲，以致各方對台海與亞太安全局勢有所誤解，他也將持續與各界溝通，傳達正確且符合實情之資訊，以促進台海和平發展與消弭台灣安全風險。