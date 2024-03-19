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金門釣客迷航福建！其中1人疑是軍人 金防部這樣說

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊昨天上午頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供
搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊昨天上午頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供

金門籍25歲胡姓、40歲吳姓釣客在本月17日出海釣魚，因所乘的波特船動力浮具失去動力，兩人大霧迷航到圍頭，被大陸海警救起，陸方原本昨天中午計劃將人送回，沒想到傳出其中一名胡姓釣客是現役軍人，讓放人的舉動出現變化；金防部今天依然未證實胡姓是現役軍人，只低調表示，現階段先以人員平安回金為主。

據了解，吳姓與胡姓釣客兩人在17日上午11點30分多從溪邊灣海水浴場出海，乘坐波特船到北碇附近釣魚，結果到了下午3點多都失聯，家屬在晚間6點30分報案，並在溪邊發現兩人的車輛與拖車。

由於前晚金門被濃霧籠罩，海上能見度不到100公尺，海巡船艇一度無法出海搜索，只能先調派人力沿著溪邊至復國墩一帶海岸用強光和鳴笛聲找人，同時通報中華搜救協會、漁業電台請漁友協尋，深夜11點多霧散，海巡漏夜搜索，均無所獲。

據了解，胡姓釣客的家人在昨天清晨4點多接到兩人報平安的電話，兩人表示，因為濃霧迷航，船隻油料耗盡，後來船漂到福建圍頭一帶，被中國海警救起。家屬隨即在5點05分跟海巡署通報。

消息人士指出，原本最早中國海警在9點多是請家屬或相關單位聯繫漁船，將人從海上接回，但後來又說，因為海面風浪太大，要請廈門海事局跟海巡隊在禁限制水域中線交接人員，海巡隊在中午抵達禁限制水域中線要接人，一直到晚間都未接到人。

該人士指出，因為陸方在做兩人的身份核對時，發現胡姓男子是現役軍人，也有一說是胡姓男子在應訊時，自己承認是現役軍人，讓人員交接出現變數；但今天上午又傳出，大陸確認兩人都是土生土長的金門人，初步確認兩人無惡意，決定放人，只是目前要以何種形式，是在海峽中線交給海巡、還是漁船，還未確定。

由於此事相當敏感，金防部態度相當低調，並未承認胡姓釣客是否有軍人身份，只強調現階段先以人員平安回金為主，希望讓兩位金門鄉親都能平安順利回鄉。

搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊前晚頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供
搜尋2失蹤釣客，金門海巡隊前晚頂著風浪在海面上搜索，後來傳出人被中國海警救起。圖／金門海巡隊提供

海巡署 福建 軍人 金門

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