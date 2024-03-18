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賴依循蔡前例出席陸官校慶 學者樂觀期待

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
蔡總統二○一六年首次當選總統後，就親自出席當年陸軍官校九十二周年校慶。本報資料照片
蔡總統二○一六年首次當選總統後，就親自出席當年陸軍官校九十二周年校慶。本報資料照片

準總統賴清德自稱「務實的台獨工作者」，擔任三軍統帥後，應否出席黃埔百年校慶？有學者提醒，陸軍官校百年校慶在兩岸關聯性具象徵意義，「賴總統」若未依循蔡總統先例出席，可能造成北京誤判，亦非華府樂見。

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲說，黃埔軍校為我國代表性的軍事院校，具莊嚴歷史意義，因此一九二四年創校以來的百年校慶自需隆重。他認為，屆時履任的賴清德總統是否主持黃埔校慶，自需尊重其統帥權與依「國防法」規範為總統、國安會、行政院、國防部所組成的國防體制共同決定；但依照蔡總統任內甚至夜宿陸軍官校的前例來看，對軍人高度敬重的賴清德，出席慶典應可樂觀期待。

淡江大學戰略研究所助理教授林穎佑直言，維持走蔡英文路線，且在目前兩岸、國際局勢之中，國防部角色吃重，賴清德出席黃埔校慶有其意義。

國家政策研究基金會副研究員揭仲則說，蔡總統二○一六年首次當選總統後，就親自出席當年陸軍官校九十二周年校慶，不僅體現新任三軍統帥對國軍、傳承的尊重，也一定程度化解當時國內外對蔡政府在國家安全與兩岸政策上的憂慮。

揭仲說，「陸軍官官校一百周年校慶」在兩岸關聯性的象徵意義，使得「賴總統」若未依循蔡總統先例出席這個典禮，可能會讓北京做出賴清德「有意切斷兩岸的一切關聯性」的解讀；對費盡心力管控台海安全情勢，以避免被捲入和中共戰爭的華府，恐怕也不樂見。

兩岸政策 台獨 國防部 揭仲 蔡英文 賴清德 陸軍

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