影／大陸海警船今早再入金門禁限制海域 我海巡公布驅離影片

海巡署針對今天中國海警14608、2202、2203、14604編隊航入金門禁限制水域回應。

海巡署說，中國海警今日上午8時54分，再度編隊航入我金門禁限制水域，海巡署除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船進行廣播驅離，直至10時6分對方離開我海域。