影／大陸海警船今早再入金門禁限制海域 我海巡公布驅離影片
海巡署針對今天中國海警14608、2202、2203、14604編隊航入金門禁限制水域回應。
海巡署說，中國海警今日上午8時54分，再度編隊航入我金門禁限制水域，海巡署除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船進行廣播驅離，直至10時6分對方離開我海域。
海巡署金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，積極協助3月14日陸籍漁船「閩龍漁61222號」於東碇海域沈沒搜救工作，鑑於我方水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，大陸此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並將海上能量投入搜救工作，儘早完成搜救行動。
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