陳永康又辦TTX兵推 重點探討灰色地帶威脅

由現任國民黨不分區立委、國防部前副部長陳永康策劃，亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政大國關中心、寰上智庫等單位聯合主辦的「2024 TTX區域安全兵推」，於14、15兩日在政大公企中心舉行，共有170位中外專家與會。此次兵推模擬想定設定於2032年，目的在深入分析及應對國家利益與安全威脅、國家生存與安全防護、經濟金融安全等關鍵議題。

兵推主題共分「國家利益與安全威脅」、「國家生存與安全防護」、「國家能源安全與民生維繫」、「經濟金融安全與解銷封鎖」、「生命安全尊嚴與戰傷救治」、「通訊網路與海底電纜堅忍能力」、「南海契機與台海安全」、「俄哈迷思與國安架構」等八項，並設定特別狀況「困窮台海與軍事威懾、窮台困海與社會韌性、台海穩定與國安戰略」進行研討。

兵推重點聚焦於中共對台灣灰色地帶戰略的運用，以及研擬我方的反應，並模擬外交、經濟、通訊、戰傷等面向的危機管理策略。兵推主持人、台灣安全研究中心主任劉復國強調，本次兵推的重要意義不在於推演兩岸可能戰爭的結果，而是尋求避險及管理風險的策略。

劉復國說，相較去年7月辦理的2023TTX區域安全兵推，本次聚焦於中共非軍事行動的灰色地帶戰略，特別是在最近的金門事件後，分析該事件是否屬於軍事行為，成為討論焦點。劉復國提及，未來8年國內外情勢的多變性是本次兵推面臨的一大挑戰，其中包括台灣總統大選後及美國總統選舉對亞太戰略環境變遷的評估，以及兩岸發生軍事衝突和南海情勢對台海安全的可能影響。

另一方面，此次兵推現場觀察團隊討論了烏克蘭局勢對台灣的潛在影響，特別是如果俄羅斯在戰爭中勝出、或美國及歐洲對烏克蘭的支持度漸趨不足，中共可能如何解讀這一態度？將對台海局勢產生何種的影響？