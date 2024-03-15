梅花短評：美對台軍援敲鑼打鼓為哪樁？

主筆室/梅花媒體集團

白宮11日公布2025財政年度預算案，國務院與國防部首度針對台灣單獨編列援助項目，並高調宣揚是對台灣安全的「歷史性」投資，其實這些已有前例可循，這次昭告天下顯然有其政治考量，但政治操作導致美中軍事競賽螺旋上升，對台灣是福還是禍？

美國對台軍售及軍援曾是最機密、敏感的議題，為避免過度刺激中共，「少說多做」是美台雙方的默契，但在美中戰略競爭架構下，台灣成為美國箝制中共的政策工具，再加上美國反中氣焰高漲，「挺台抗中」成為兩黨共識，美國一貫嚴謹立場逐漸鬆動，這次拜登政府不但編列支持台灣的國防預算，更在新聞背景資料與高階官員說明中刻意彰顯台灣項目，打「台灣牌」意圖明顯。

拜登政府的2025財政年度預算案中，國務院編列提供台灣1億美元安全援助，國防部也編列5億美元，前者是利用「外國軍事融資（FMF）」，提供台灣軍事援助，提升台灣嚇阻力，維持台海和平穩定；後者則是透過「總統撥款權」（PDA），補充供應台灣武器。

資料顯示，拜登總統去年就首度運用FMF提供台灣8000萬美元軍援，以及依據「外國援助法」，啟動總統撥款權，提供台灣3.45億美元軍事項目，今年數額稍微增加，仍遠低於每年20億美元FMF及10億美元總統撥款權的授權範圍，最大的不同是行政部門首度大肆宣傳。

拜登政府此舉當然有其考量與多重目標，希望藉著對台灣的堅若磐石支持展現強硬反中立場，反制共和黨指稱他對中共過於軟弱的批判；威懾中共不得以武力片面改變台海現狀；以及向台灣及國際社會傳達維持台海和平穩定的決心。

美國海軍軍艦航行通過台灣海峽，第7艦隊一定在第一時間發布新聞，唯恐外界不知；透過軍事新聞網站傳播，美國軍事顧問已開始常駐金門與澎湖兩棲指揮中心近日在國際新聞平台引發熱議，也都反映出拜登政府的強勢作風與政治操作。

民進黨政府對外關係與國防的最大支柱就是美國支持，對任何美國友台訊息都是如獲至寶，我們歡迎感謝美國到對台灣安全的成諾與支持，但必須深思美方1億美元的FMF及5億美元的PDA對台灣整體國防只是杯水車薪，不會改善台海軍力平衡，也不構成「有效威懾」力量，基本上是政治象徵意義遠超過軍事實質意義的政治動作。

大陸外交部表示，堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣，敦促美方恪守一中原則，停止干涉內政；中方將採取措施，堅定維護自身主權和領土完整。事實上，回應美國高調支持台灣，中共持續升高、擴大在台灣周圍的軍事活動規模與層級，美中互秀肌肉使台海成為軍事「競技場」，加速軍備競賽循環，只會升高衝突風險，後果都將由台灣概括承受。

美國學者早已警告，台灣國防最不需要的就是容易造成挑釁效應的象徵性政治動作，因此，對於所謂的美國歷史性投資台灣國防，平常心看待就好。

梅花新聞網