美軍部分裝備除役 美警告我軍備零附件籌補將更趨困難

審計部去年底赴美對駐美軍事代表團財務收支暨軍購管理情形進行查核，過程間美海軍補給系統指揮部（NAVSUP）告知我方，我國軍備零附件籌補所遇窒礙，是美軍部分裝備已進入除役階段，消失性商源將逐步增加，預判籌補將更趨困難。

根據國防部112年協助審計部對駐美軍事代表團財務收支暨軍購管理情形查核出國報告內容顯示，審計部去年10月14日赴美海軍補給系統指揮部費城國際辦公室，了解我國後勤類軍購案執行情形，美專案經理Rick Gushue明白表達，目前我國零附件籌補所遇窒礙，是部分裝備美軍已進入除役階段，消失性商源將逐步增加，預判籌補將更趨困難。

我費城海軍聯絡官說明時也說，國內三軍保指部確認料件需求後，應優先採後勤支援協定方式籌補，但目前三軍存在有未檢討後勤支援協定的可行性，就以開放式軍購案辦理籌補，導致相關訂單週轉率過低，美軍可能因此下修我國料件安全存量。

審計部也查獲，針對2011年度以前結匯且已完成供補25案老舊軍購案，除4案已結案退款外，美軍於2023年度FMR會議承諾優先處理9案，經駐美軍事代表團及DSCA積極管制，其中1案已結案退款，4案下修發價書於10月27日完成退款；另帳務清整中12案，其中2案已下修發價值並完成退款，DSCA將持續掌握退款進度。

檢視空軍歷年而至去年出國報告紀錄，空軍持續就P-3C型機隊修護窒礙、能量籌建及消失性商源等議題彙整計11項，與美海軍專案辦公室等各相關單位廠商反應，希望獲得具體機隊妥善策略及後續戰術裝備作戰能力維持。空軍今年執行春巡任務時，曾對外宣稱P-3C機隊妥善率已達部頒標準。