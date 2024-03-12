國防部：中共明發射運載火箭 將經我防空識別區

從1930年代造出第一架DC-1，直到1997年併入波音，道格拉斯飛機公司曾經在世界航空業頭角崢嶸。統計指出，1930年代後期的全球航空市場，約有八成旅客搭乘的是道格拉斯的DC-2與DC-3。道格拉斯系列客機也曾在中華民國與日治時代台灣的航空歷史上，扮演重要角色。

2024-03-12 07:30