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國防部：中共明發射運載火箭 將經我防空識別區
國防部上午公告，中共西昌衛星發射中心明（13）日將向西太平洋方向發射1枚運載火箭，屆時將經我國航空識別區（ADIZ）。
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，自3月11日6時至3月12日6時止，國軍偵獲共機2架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部也公布中共空飄氣球活動，國軍在3月11日13時53分在台中西南87浬、2萬5千呎處偵獲1枚氣球，向東飄行，最後在西部海域消失。
國防部同時依據美國聯邦航空管理局資訊公告表示，明（13）日中共西昌衛星發射中心將向西太平洋發射1枚運載火箭，將經我國航空識別區（ADIZ）。
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