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獨／Google地球更新圖資 台中大肚山戰備弓三華麗現身

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獨／Google地球更新圖資 台中大肚山戰備弓三華麗現身

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
Ｇoogle Earth近期更新台灣西部圖資，台中大肚山新進駐的天弓三型防空飛彈畫質清晰，華麗的扇型七爪陣地中，有7座將彈箱直立戰備中的弓三飛彈車清晰可見。圖／取自Google Earth
Ｇoogle Earth近期更新台灣西部圖資，台中大肚山新進駐的天弓三型防空飛彈畫質清晰，華麗的扇型七爪陣地中，有7座將彈箱直立戰備中的弓三飛彈車清晰可見。圖／取自Google Earth

Ｇoogle Earth近期更新台灣西部圖資，除重新將國防部協調以模糊化的軍事建築復原清晰度外，也揭露部分正在新建或軍備部署現況。台中大肚山新進駐的天弓三型防空飛彈，華麗的扇型七爪陣地中，清晰可見有7座將彈箱直立戰備中的弓三飛彈車。

Google Earth這波台灣西部圖資更新，除將西側一帶國防部協調模糊化的高司軍事建築，包括國防部、空軍司令部、海軍司令部、軍事情報局、國家安全局等重新恢復清晰與立體化外，也披露大批正在新整建的新興軍事基地。包括整建中的北部龜山的愛國者預備陣地、預部署M1A2戰車的大崗營區，楊梅飛彈營區、苗栗西湖飛彈基地、台中清泉崗新建萬劍彈庫等。

其中較引人注意的是，台中大肚山區鄰近台中都會公園的天弓3型防空飛彈基地，Google影像偵攝時，基地也許正輪值戰備，7座飛彈車在陣地中舉升彈箱，另有兩到三輛彈車停置發射區。而基地分為發射區與行政區，滿布戰術及行政車輛，明顯已完成進駐擔負執勤任務。而與其他愛國者陣地相同，弓三陣地未部署低空防衛火力。

國防部曾公告將此處飛彈基地公告為「台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區」，根據軍方公布內容顯示，這處原部署鷹式飛彈的天弓三型防空飛彈陣地，因應防空飛彈的相列雷達部署，將雷達波散射接戰的扇型區域，限建範圍調整為「甲型全空域」。

陣地中飛彈車舉升彈箱清晰可見。圖／取自Google Earth
陣地中飛彈車舉升彈箱清晰可見。圖／取自Google Earth

國防部 建築 飛彈

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