蔡明彥：無情資顯示台海緊張升高

中共十四屆全國人大會議昨天閉幕，對於台海情勢發展，國安局長蔡明彥昨天表示，國安局和國防部嚴密監控台海情勢，目前並沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢持續升高，或有任何違常狀況；沒有戰爭一觸即發的情資。

蔡明彥昨應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題專案報告。大陸政協通過政治決議，對台定調和平統一，蔡明彥說，在大陸領導人習近平強人政治主導下，兩會功能是行禮如儀，僅作政策宣示的角色，沒有實質作用。

國防部長邱國正日前指出，兩岸狀況嚴峻，他每天都提心吊膽睡不好。未見台海緊張情勢升高的說法，是否打臉邱國正？蔡明彥表示，金廈水域事發後，三月一日開始趨於平靜，目前在金廈水域並沒有特殊狀況；對中共活動的頻密程度，國安局都在注意。

蔡明彥表示，國防部對台海情勢作最壞劇本想定與預應，這是國防部的權責，國安局予以尊重。至於金廈事件尚未解決，兩岸敵意螺旋是否持續上升？蔡明彥說，以情報單位角度與情報正確度而言，目前看來確無特別緊張情勢，也沒有戰爭一觸即發的情資。

邱國正上周提及，只要大陸航空、海航實體越界，就採行第一擊。兩岸若擦槍走火，國軍是否擁有空中優勢？國防部副部長柏鴻輝表示，因敵機暴露在台灣防空系統及火力涵蓋範圍內，因此國軍掌握絕對空優；而依我方軍力部署，任何進入十二浬領空領海的目標，都能打下來。

關於邱國正與蔡明彥對兩岸情勢說法互異，國民黨立委牛煦庭表示，現在最大的問題在於，國安體系對兩岸情勢皆無統一口徑，邱國正都睡不好，海基會、陸委會、國安局似乎還對兩岸情勢，抱持審慎樂觀的態度，政府內部調性不一致是相當危險的情形。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國防部是作戰單位，邱國正本來就是責任感很重的人，他的話有些被「超譯」，邱已經多次說明，國防部的立場是料敵從寬、禦敵從嚴，當然有他的責任所在，不必然是危險到睡不著。

民眾黨立委林國成則說，國安局長、國防部長看法不一致，就是現在民進黨執政的亂象，兩者都是保護國家安全的首長，現在卻出現看法南轅北轍的情形，「我認為這才是國家危機」。