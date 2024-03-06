快訊

涉販毒交保！北市府女科員狼狽離開北檢 被翻出外型亮麗曾任健身教練

姐、姊分不清？學者揭兩字典故 內外親疏有別「用法差在這」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部：共軍演練機降突襲台 我作好戰備補給存量調整

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍台東地區指揮部1月曾在台東實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，模擬共軍聯合戰備警巡期間由演習轉戰鬥突襲，以艦載直升機載機降兵攻擊東部，地面部隊動員戰甲車展示反擊程序，場面逼真。記者曾原信／攝影
陸軍台東地區指揮部1月曾在台東實施「重要目標防護反滲透、反特攻」操演，模擬共軍聯合戰備警巡期間由演習轉戰鬥突襲，以艦載直升機載機降兵攻擊東部，地面部隊動員戰甲車展示反擊程序，場面逼真。記者曾原信／攝影

國防部表示，中共運用武裝直升機，演練對台關鍵目標遂行突擊及機降打擊行動。而因應共軍軍事威脅，國防部現已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，並完成補給品前推預置及分散屯儲，以降低遭敵攻擊戰損，提升防衛作戰韌性。

國防部長邱國正明(6)日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送抵立法院。

國防部報告表示，中共依據國防和軍隊建設目標，建軍方向已朝境外全域作戰，轉型的火箭軍加速部署東風17及東風100等型飛彈，強化軍事威懾能力；解放軍陸軍續組建新型遠火部隊，並運用武裝直升機，演練對台關鍵目標，遂行突擊及機降打擊行動。國防部現已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，並因應共軍衛星偵照能力及無人機偵察能力提高，強化戰時運輸的偽裝及機動作為，完成補給品前推預置及分散屯儲，以降低遭敵攻擊戰損，提升防衛作戰韌性。

國防部說，為發揮國軍整體後勤支援效能，將持續整合三軍裝備修護支援能力，年度規劃整合各型飛彈、旋翼機等計290餘項維修能量，確保裝備維持妥善；另為增強戰鬥持續力，國防部現已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，並因應共軍衛星偵照能力及無人機偵察能力提高，強化戰時運輸的偽裝及機動作為，完成補給品前推預置及分散屯儲，以降低遭敵攻擊戰損，提升防衛作戰韌性。

國防部長邱國正明(6)日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報系資料照
國防部長邱國正明(6)日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報系資料照

共軍 國防部

延伸閱讀

美軍事學院：共軍096核潛艦 可載18枚巨浪3型洲際彈道飛彈

兩名傳涉案共軍將領 人大會議亮相

少將街邊醉吻女軍官 國防部：斲傷國軍形象及女當事人

國安局：特勤少將醉吻女案 已做出最嚴厲處分

相關新聞

國防部：漢光40號電腦輔助指揮所演習 延長為8天7夜

國防部宣布，為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾台模式與敵可能行動，國軍今（2024）年「漢光40號」電腦輔助指揮所演習，攻...

國防部：共軍演練機降突襲台 我作好戰備補給存量調整

國防部表示，中共運用武裝直升機，演練對台關鍵目標遂行突擊及機降打擊行動。而因應共軍軍事威脅，國防部現已完成糧秣、油料及彈...

美對台軍購延宕 國防部：美國老虎小組將優化軍售執行

面對美對台軍購交付長期的延宕，國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，...

國軍漢光40號電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗

根據國防部最新規劃，今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，規劃長達8天7夜的攻防對抗推演，有別於近5年漢...

影／鎖定東部海域共艦？神秘國軍海鋒大隊台東街道待命

中國大陸解放軍海軍近年出沒台灣東部海域演訓及航行，對我造成威脅，國軍也派遣機艦及飛彈追監應對。今天台東市區街道，出現鮮少...

唯一軍系立委陳永康 首發質詢獨白關切強化榮醫戰傷醫療

國民黨「軍系」不分區立委陳永康上午首度站上質詢台表示，國家嚇阻力量不僅止於建立在軍事上，最重要的一環則是社會堅韌性。他以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。