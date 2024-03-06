國防部：共軍演練機降突襲台 我作好戰備補給存量調整

國防部表示，中共運用武裝直升機，演練對台關鍵目標遂行突擊及機降打擊行動。而因應共軍軍事威脅，國防部現已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，並完成補給品前推預置及分散屯儲，以降低遭敵攻擊戰損，提升防衛作戰韌性。

國防部長邱國正明(6)日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容今送抵立法院。

國防部報告表示，中共依據國防和軍隊建設目標，建軍方向已朝境外全域作戰，轉型的火箭軍加速部署東風17及東風100等型飛彈，強化軍事威懾能力；解放軍陸軍續組建新型遠火部隊，並運用武裝直升機，演練對台關鍵目標，遂行突擊及機降打擊行動。國防部現已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，並因應共軍衛星偵照能力及無人機偵察能力提高，強化戰時運輸的偽裝及機動作為，完成補給品前推預置及分散屯儲，以降低遭敵攻擊戰損，提升防衛作戰韌性。