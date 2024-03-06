聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應時局 空軍執行「跨子夜飛行訓練」

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
空軍花蓮5聯隊、台南1聯隊及新竹2聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，符合實戰化。圖/軍聞社
空軍花蓮5聯隊、台南1聯隊及新竹2聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，符合實戰化。圖/軍聞社

空軍花蓮五聯隊、台南一聯隊，以及新竹二聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，以符合實戰化。

空軍夜航原本只到晚上七時，至多九時，但部隊近日向地方宣導，空軍戰機跨子夜飛行是指晚上十一時以後，將影響民眾夜間安寧，盼請鄉親諒解，給予支持；初期一個月約有一至二次左右，各聯隊將持續戮力各項演訓整備，確保國家領空安全。

空軍司令部昨證實此事，指戰機跨子夜飛行是為強化飛行員夜戰能力，先期各機種IDF、F-16V及幻象2000戰機選一聯隊實施驗證，未來逐次擴大。

【記者歐陽良盈、洪哲政／台北報導】國安局特勤中心少將謝靜華今年二月酒醉在街邊強吻女性軍官，國安局昨天表示，已記兩大過並做出最嚴厲處分，沒有包庇問題。國防部長邱國正說，若女軍官被欺負，會幫她發聲。

國安局 戰機 空軍

延伸閱讀

獨／因應時局 空軍3個聯隊將實驗「跨子夜飛行訓練」

國安局：特勤少將醉吻女案 已做出最嚴厲處分

慶祝兩國建交75週年 南韓空軍黑鷹表演隊9架T-50B菲律賓演出

已婚特勤少將街邊醉吻女子 遭記兩大過列汰除對象

相關新聞

獨／因應時局 空軍3個聯隊將實驗「跨子夜飛行訓練」

空軍花蓮5聯隊、台南1聯隊及新竹2聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，以強化部...

因應時局 空軍執行「跨子夜飛行訓練」

空軍花蓮五聯隊、台南一聯隊，以及新竹二聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，以符...

美驅逐艦今航經台灣海峽 兩岸金廈水域對峙後首度

國防部今天表示，1艘美國軍艦昨天起由南向北，駛經台灣海峽。美國海軍第7艦隊也發布聲明表示，美軍勃克級驅逐艦約翰·芬恩號(...

少將街邊醉吻女軍官 國防部：斲傷國軍形象及女當事人

國安局特勤中心少將謝靜華今年2月酒醉在街邊強吻女性軍官遭處分，國防部今天表示，此案斲傷國軍形象及當事人，將秉毋枉毋縱原則...

美國海軍：美軍艦芬恩號3月5日 由南向北通過台海

美國海軍發布聲明表示，美軍勃克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn）3月5日由南向北例行性通過台灣海峽

特勤少將路邊醉吻女軍官懲處出爐 邱國正：不要自認是潘安

國安局特勤中心少將謝靜華今年2月酒醉在街邊強吻女性軍官，國安局記兩大過處分。國防部長邱國正今天到立法院備詢，受訪時說，職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。