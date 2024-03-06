因應時局 空軍執行「跨子夜飛行訓練」

空軍花蓮五聯隊、台南一聯隊，以及新竹二聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，以符合實戰化。

空軍夜航原本只到晚上七時，至多九時，但部隊近日向地方宣導，空軍戰機跨子夜飛行是指晚上十一時以後，將影響民眾夜間安寧，盼請鄉親諒解，給予支持；初期一個月約有一至二次左右，各聯隊將持續戮力各項演訓整備，確保國家領空安全。

空軍司令部昨證實此事，指戰機跨子夜飛行是為強化飛行員夜戰能力，先期各機種IDF、F-16V及幻象2000戰機選一聯隊實施驗證，未來逐次擴大。

【記者歐陽良盈、洪哲政／台北報導】國安局特勤中心少將謝靜華今年二月酒醉在街邊強吻女性軍官，國安局昨天表示，已記兩大過並做出最嚴厲處分，沒有包庇問題。國防部長邱國正說，若女軍官被欺負，會幫她發聲。