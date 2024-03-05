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獨／因應時局 空軍3個聯隊將實驗「跨子夜飛行訓練」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍花蓮5聯隊、台南1聯隊及新竹2聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，符合實戰化。圖/軍聞社
空軍花蓮5聯隊、台南1聯隊及新竹2聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，符合實戰化。圖/軍聞社

空軍花蓮5聯隊、台南1聯隊及新竹2聯隊基地，近日向臨近鄉里宣導，指因應時局，各聯隊將依令執行「跨子夜飛行訓練」，以強化部隊夜戰能力，以符合實戰化。

部隊向地方宣導，空軍戰機跨子夜飛行是指晚上23時以後，將影響民眾夜間安寧，盼請鄉親諒解，給予支持。初期1個月約有1至2次左右。各聯隊將持續戮力各項演訓整備，確保國家領空安全。

空軍司令部證實此事，指戰機跨子夜飛行是為強化飛行員夜戰能力，先期各機種包括先期各機種IDF、F-16V及幻象2000戰機各選1個聯隊實施驗證，未來逐次擴大到各聯隊共同實施，子夜飛行次數也將增加。

空軍司令部今晚表示，為遵照國防部指導，強化飛行員夜間作戰能力及提升人員戰術執行經驗，空軍針對各型飛機執行「跨子夜」實戰化飛行訓練，期藉嚴謹的訓練，預應潛在威脅與挑戰。

空軍司令部進一步表示，面對多層次戰場環境變化與威脅，將持續落實各項飛行訓練，對於夜間飛行造成民眾影響，深表歉意，尚祈國人持續支持空軍建軍備戰，以捍衛領空安全。

F-16V 戰機 空軍

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