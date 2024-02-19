大陸宣布金門無禁限制水域 學者：危機也是轉機

大陸國台辦宣稱金門無禁限制水域，有學者昨日認為，危機也是轉機，我方應可利用機會，以海巡署執法單位為主，作為與中共互動的窗口，在非傳統安全與人道救援、海上執法上，創造互動溝通的機會。

淡江大學戰研所助理教授林穎佑表示，中共面臨內部民眾壓力，因此可能有些強硬發言與行動須做給中方民眾看，畢竟對中共領導人習近平來說，內部民意支持，是一個重要的權力穩固因素。但對我方而言，危機也是轉機，中共現在聲稱要常態化在這邊執行任務，我方應可利用此次機會，以海巡署執法單位為主作為與中共互動的窗口，在非傳統安全與人道救援、海上執法上，創造互動溝通的機會。

林穎佑也提醒，我方必須警醒，因應中共可能利用執法產生的意外，將原本的灰色地帶衝突，結合法律戰意涵施加在我國。類似海上執法過程可能會出現的意外，是否會被衍生成為中共將行動升級的藉口？ 如人口販運、走私 、偷渡，我方必須有所提防。