海軍一級上將劉和謙23日公祭 10位國防部長任治喪正副主委

去年12月14日去世的海軍一級上將、總統府戰略顧問劉和謙，國防部將於本月23日上午9點，假台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭。治喪委員會正副主委共20人，其中10位是國防部長。現任另兩位一級上將戰略顧問霍守業與林鎮夷，則擔任國旗覆旗官。身後哀榮場面，在軍界少有人能超越。

治喪委員會由國防部前部長伍世文擔任主委，副主委19人，包括陳肇敏丶李傑丶李天羽丶馮世寬丶高華柱丶嚴明丶高廣圻丶嚴德發等前任部長，以及現任部長邱國正。此外還有與他相知多年的台北政經學院基金會董事長黃煌雄、軍友社榮譽理事長李棟樑、律師陳長文等。國旗覆旗官包括霍守業、林鎮夷，以及戰略顧問熊厚基、現任參謀總長梅家樹。

劉和謙畢業於海軍官校36年班，曾擔任海軍艦長、作戰署長、參謀本部計畫次長、海軍艦隊司令、總司令、參謀總長。曾經在他辦公室擔任幕僚的海軍學弟，後來出了三位上將，包括國防部前部長高廣圻、前副部長陳永康、國安局前局長彭勝竹。

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