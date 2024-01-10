國家警報大響 國防部發言人：邱國正支持發布、總統府未涉入

國防部昨突然數度以中、英文形式發布國家級警報，指中國大陸發射衛星已飛越南部上空，英文訊息還錯稱「衛星」為「飛彈」，引發民眾恐慌，也遭質疑有「政治動機」。國防部發言人孫立方今天接受資深媒體人范琪斐影音訪談時否認有「政治因素」，他強調，這次發布國家級警報，是由空軍作戰指揮部指揮官黃志偉判斷決定，當時有回報給國防部長邱國正，邱也支持這項決定，而總統府沒有涉入。

前年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，陸方曾發射飛彈經過台灣，當時國防部根本未主動透露訊息，這次大陸發射衛星，國家級警報卻大響，引發質疑。孫立方說，這次陸方衛星發射，初期有掌握預警飛行路線，但在衛星、運載火箭發射後，我軍方在追蹤它的軌道的時候，發現火箭到某一個點時，路徑開始變動，跟原本公開資訊所掌握的預測路線不一樣（本來路線不應經過台灣）而在改變後，軍方也馬上解算出來，發現衛星會通過台灣上空。

孫立方說，所以在這個時間點，空軍作戰指揮部馬上要做研判，到底發生什麼事，是推進系統有狀況，或刻意要做調整，「這些我們不做猜測」，但當時的狀況都是必須考量的因素。其中最重要因素，要告訴老百姓，現在有可能有可能什麼狀況，「因為這是一個危機」。

孫立方說，裴洛西事件後，到底預警資訊要不要發，國防部發現大眾對資訊發放、透明化有高度期待，也有學者專家也有建議，國防部都聽進去了。這次，我們判斷認為要發，但第一時間英文版用missile去形容助推火箭是錯誤的，對社會大眾造成紛擾，感到抱歉，國防部會檢討，也會馬上會修正。

范琪斐詢問，是誰決定發布警報？有無選舉考量？孫立方說，在突發狀況處置規定典章裡規定的非常清楚，空防狀況跟其他一般國防狀況不同。在空中的目標非常快，不論是對岸的敵機對台進襲，通過台灣海峽只是幾分鐘的事情，如果是飛彈來，預警時間更短，在這類空中有進襲目標狀況時，空作部的一個中將指揮官綜合所有情資判斷這件事，有必要發布時警報時，「昨天就是這樣的情形，決策時間以秒來計算」。

孫立方說，在這個過程中，空作部指揮官唯一要考量的，就是依據軍事專業素養去判斷，另外要抉擇發布警報，可能會造成社會不安，但若不發布，如果有意外狀況，可能形成人命財產損失，兩者之間要平衡。「這裡面完全沒有政治因素考量」，在那麼短的時間內，政治因素絕對不會在軍人考量的範圍。

孫立方表示，以昨天的狀況為例，黃志偉在很短的時間內，有跟國防部長邱國正回報，邱國正也支持黃的決定。范琪斐追問，所以總統府沒有涉入、最高就到國防部且是軍事上的決定？孫立方說，「是。」

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