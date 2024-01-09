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中國發射衛星涉及介選？總統府：可排除政治企圖

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（前排左3）到場為黨內立委候選人蔡培慧、蔡銘軒站台。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前排左3）到場為黨內立委候選人蔡培慧、蔡銘軒站台。記者潘俊宏／攝影

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國於15時4分發射衛星。總統府今晚表示，關於媒體詢問中國衛星發射相關議題及是否涉及介選等情形，總統府發言人林聿禪表示，「經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。」

總統府發言人 國防部 國安

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