【重磅快評】走味的芒果乾：國防部也跳下來介選？

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衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

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聯合報／ 主筆室
國家警報大響，中英文不符，民眾相當困惑，國防部事後向社會大眾致歉。記者曾原信／攝影
國家警報大響，中英文不符，民眾相當困惑，國防部事後向社會大眾致歉。記者曾原信／攝影

下午15時04分，台灣全體民眾的手機突然響起「國家級警報」，指中國發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理，訊息並留下國防部聯絡電話。然而訊息的英文寫的卻不是火箭（rocket）或衛星（satellite），而是飛彈（missile）。當時正在立院臨時會備詢的閣揆陳建仁，第一時間也宣稱「飛彈」，隨後才說是口誤。

然而事情很快釐清，這是大陸從西昌以長征火箭發射「愛因斯坦探針」衛星。國防部於16時15分發出新聞稿，表示「該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。」

問題是，先前國防部針對中共發射火箭，都只是在LINE群組發出簡訊給媒體，這次卻是類似地震或空襲警報般，發出「國家級警報」。甚至去年11月9日的LINE簡訊，內容就是「該火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外」，兩者情況一般無異，何以當時不需要發警報給全體民眾？更何況是把火箭或衛星寫成飛彈的離譜錯誤？

尤有甚者，國防部宣稱，已周密掌握彈道動態、軌跡等資訊，也確認其高度位於大氣層之外。在2022年中共環台軍演，飛彈飛越台灣上空落入東部外海的前例中，軍方特別向民眾「科普」，大氣層外並非各國領空範圍；執政黨更在社群媒體發出哏圖，強調國人不必過度擔心，從大氣層外飛越的物體，不可能對地面造成傷害。那麼如今這次事件，有何值得國人格外擔心，需要緊急發出國家級警報之處？

國防部還在新聞稿提到，這枚衛星發射是「無預警」，顯然是試圖作最後抗辯。但隨即有網友找出大陸方面公告的衛星發射時程，明載這次序號為「遙67」的發射任務。難道國防部對於敵人的情報作為，已經到連公開資訊都無法掌握的地步？

說穿了，這和國防部近日頻頻發布對岸空飄氣球飛越海峽中線一樣，宣稱是「灰色地帶威脅」一樣，眼看大選投票將屆，但是「期待中」的中共文攻武嚇，始終沒有發生，連台海當面共軍機艦活動都變少，只好把一些例行性活動拉出來湊數，宣稱它們都是對岸的介選手段。單純發新聞稿無法奏效，就只好動用警報系統；至於「飛彈」與「火箭」「衛星」的錯誤，到底是承辦人員英文太差，還是另外一種湊巧的「筆誤」？箇中奧妙，就只能各自表述了。

中共威脅一直是影響台灣選舉的重要因素，多年來甚至證明，都是鼓吹反中的綠營因此獲利。然而這次看起來，却實在是在缺乏對岸「做球」的情況下，硬要強行出手推銷「芒果乾」。結果到底對綠營的選情，會是加分還是幫倒忙？芒果乾固然好吃，但吃多了也會膩，尤其這次送到民眾面前的，只是已經發霉的芒果皮？

國防部 火箭 飛彈

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