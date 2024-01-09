稱發國家級警報無陰謀論 林俊憲：隔壁鄰居到處「掉寶」
有關國防部今天發布國家級警報，民進黨立委林俊憲表示，有人質疑發射衛星，為何也要發布警報，因為中國頻繁發射火箭，到處都看到「掉寶」的新聞，顯然在設計的時候，沒有妥善考量殘骸處理，所以沒有什麼陰謀論，單純就是運氣不好，「隔壁有一個到處亂丟垃圾的鄰居。」
國防部今天下午發布國家級警報，中國下午3時4分發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。
林俊憲在臉書發文說，人類發射火箭進入太空，其實已經超過半個世紀，偏偏中國開始頻繁發射火箭之後，到處都會看到天上「掉寶」的新聞，「這麼大一根！掉在你家怎麼辦？有這種鄰居實在倒霉！」
林俊憲表示，根據目前最可信的說法，其他國家的火箭設計，在返回大氣層時，就會盡可能地讓殘骸燃燒完畢，甚至可回收的火箭技術也越來越成熟，但是中國的長征系列火箭，顯然在設計的時候，沒有妥善考量殘骸處理，有能力發射上去，卻沒能力處理乾淨，世界各地都曾經發現中國火箭的殘骸，根本是亂丟垃圾全球化。
林俊憲認為，沒有什麼陰謀論，單純就是運氣不好，隔壁有一個到處亂丟垃圾的鄰居，警報內容也寫了，要防的是「不明物體」，那種超大型、能夠把房子砸毀的金屬垃圾，難道能夠不注意。
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