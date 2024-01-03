空軍耗資近4億元決標採購雲母、魔法飛彈零附件
國防部今天公布耗資3億9682萬7329元預算，採開放式契約方式，透過國防採購室駐歐採購組向法國採購一批飛彈零附件。據了解，是針對幻象戰機雲母、魔法兩型飛彈組件進行更新。
這項標案由雲母、魔法2型空對空飛彈生產商MBDA歐洲飛彈集團得標，預估即日起至2028年底完成履約。
幻象戰機所配備雲母中程、魔法近程兩型空對空飛彈，2021年就陸續屆壽，空軍編列逐年對飛彈推進器等組件進行更新。
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