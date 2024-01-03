空軍耗資近4億元決標採購雲母、魔法飛彈零附件

去年3月在彰化溪州發生輕航機事故，一架俗稱鯊魚機的輕航機，搭載飛行員與一位日籍乘客，在飛機進行低空衝場拉升後不幸失速墜毀，機上2人罹難。在12月底運安會發布事故結案報告，將肇事可能歸咎於飛行員未能遵守手冊操作，在失速發生後未能及時正確處置導致墜毀。 不過一份長達26頁的報告，內容密密麻麻還充滿術語，要如何看懂？這集就以「112年3月16日順風飛行協會SF2555超輕型載具墜毀於彰化縣濁水溪沙洲事故調查報告」為範例，手把手教你一次看懂！

2024-01-03 09:58