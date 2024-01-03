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戰時彈藥儲宮廟民宅？ 國軍「支援協定書」遭批違法

聯合報／ 記者洪哲政鄭媁／台北報導
國防部第四作戰區發公文給高雄民間團體與社區單位，稱有意在人口稠密區存放彈藥，且地點詳細列出，立委候選人陳美雅怒批「是要打仗了嗎？」圖／國民黨高雄黨部提供
國防部第四作戰區發公文給高雄民間團體與社區單位，稱有意在人口稠密區存放彈藥，且地點詳細列出，立委候選人陳美雅怒批「是要打仗了嗎？」圖／國民黨高雄黨部提供

國軍「左營彈藥分庫」近期發函包括民間住宅大樓、宮廟等，要求簽訂戰時提供儲存彈藥的支援協定。陸軍第四作戰區發言人王俊傑少將表示，相關規畫僅為作戰區規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性演練運用，並無實質放置彈藥情事。

軍方稱，這是長年實施的作業，但每年會因應戰術實勘後戰力保存需求，改變簽訂支援協定地點。但據了解，民宅、宮廟在戰時一旦成為彈藥儲存等軍事據點，就成為敵軍合法攻擊目標。

部分不具名學界人士認為，武裝衝突法約束攻擊部隊在戰爭過程中，僅能與戰鬥員交戰而不能波及平民。

美伊戰爭期間，伊拉克刻意將兵力部署貼近住宅區，甚至以學校、清真寺、醫院作為武器彈藥儲存點，涉違國際法與武裝衝突法。國軍戰時此舉，恐將面對相同指責。

國民黨高雄市立委候選人陳美雅昨天舉行記者會指出，國軍「左營彈藥分庫」發函給民間公司、宮廟、圖書館、社區活動中心、婚宴會館的公文，要求民間設施、場地成為軍方的彈藥庫，並與軍方簽訂「支援協定書」。

陳美雅說，她接獲民眾陳情，軍方有意在高雄鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥，做為作戰區域的彈藥庫。

國民黨表示，絕對支持國防與安全防衛，但此舉已引發地方民眾擔心彈藥存放的安全性，希望相關單位盡速出面與民眾溝通，避免疑慮持續擴大。

王俊傑回應表示，對於造成民眾誤解，第四作戰區表達歉意；國家安全有賴全體國人團結一致，共同捍衛，感謝各界對國防事務的關注與討論，第四作戰區將持恆各項戰備訓練工作，戮力提升部隊戰力，籲請國人支持與鼓勵。

國軍 陳美雅 戰爭 高雄市

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