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軍有社榮譽理事長李棟樑 慰問嵩山雷達站
北台灣雖然從低溫特報天氣中逐漸走出，但位於大屯山群最北端，面對東北季風的嵩山雷達站，氣溫還是只有11度，強風造成體感溫度數字更低。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天與國防部副部長徐衍璞、空軍司令劉任遠，前往嵩山雷達站勞軍，除了頒贈慰問金，贈送保暖襪與泡麵，並邀請外燴業者上山設宴，與官兵圍爐聚餐。
李棟樑表示，高山站台生活辛苦，在此服務的弟兄姊妹格外值得欽佩。希望大家都能注意身體健康。
此外，上周五李棟樑也南下高雄，到國軍高雄總醫院左營分院，慰問海虎艦落海意外獲救住院的官兵及家屬。
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