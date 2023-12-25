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廣角鏡／潛艦落水案 搜救再延72小時
海虎潛艦前日已返抵左營軍港水星碼頭，官兵留駐二五六戰隊營區接受心理輔導與海事意外調查。海軍艦隊指揮部昨表示，落水人員搜救行動雖已超過七十二小時黃金救援時間，但艦指部不放棄任何機會，將持續整合友軍海、空及陸岸兵力擴大搜索區域，搜救行動再延長七十二小時。
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