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無人機反制系統買國外產品 立院要求在地組裝

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
外島目前部署少數無人機電子反制槍。圖／軍聞社
外島目前部署少數無人機電子反制槍。圖／軍聞社

立法院外交國防委員會通過臨時提案，針對經濟部委民間研製無人機反制系統原型系統，系統整合失敗，遭陸軍司令部終止合約，中山科學研究院具備研製無人機反制或防禦系統的能力，若考量採購國外產品，應要求落實在地化組裝或與國內廠商合作。

國民黨立委廖婉汝、陳以信、吳斯懷、李德維提案表示，鑑於共軍無人機對外島防務威脅日深，國軍急需無人機反制系統應對威脅，今年由經濟部委民間研製的無人機反制系統原型系統，系統整合失敗，陸軍已終止合約。據國防部向立法院送交的報告，未來由行政院公共工程委員會、經濟部及國防部等跨部會，另成立無人機反制系統專案小組，研議系統規格及採購作法。

提案指出，中科院具備研製無人機反制或防禦系統的能力，為因應經濟部無人機國家隊的發展，扶植國內無人機反制系統產業，國防部考量外島需求，及國內國防產業技術整合能力，以委託研究方式，檢視國內廠商全系統研製能量，以做為未來建置籌獲參考。為免失去扶植國內相關產業發展的本意，要求國防部除採購國內產製產品外，如係採購國外貨品，應落實在地化組裝或與國內廠商合作。

國防部 陸軍 無人機 中科院

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