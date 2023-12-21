無人機反制系統買國外產品 立院要求在地組裝

檢調破獲中共運用國軍退役人員滲透現役軍官，與CH-47直升機飛行員密謀，利用共軍航艦通過台灣海峽時，趁機駕機叛逃，降落航艦，還利用陸軍花防部主官交接空檔，趁隙拍攝多份機密文件外傳。國防部長邱國正說，這是奇恥大辱，國軍要痛定思痛檢討。 兩岸飛行員駕機投奔對方，已經絕跡30年以上，這次事件引發輿論，有專家分析解放軍不可能策動或配合如此荒謬的叛逃計畫，但若認為本案與王立強案一樣，只是國際騙子伎倆，或綠營炒作選情花招，卻也是同樣背離事實。...

2023-12-21 07:30