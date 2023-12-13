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5條飛彈拌鑄藥產線仍趕不上需求 中科院將啟動假日加班

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為中科院九鵬基地「拌鑄藥產線啟用典禮」畫面。圖／中科院
圖為中科院九鵬基地「拌鑄藥產線啟用典禮」畫面。圖／中科院

中科院屏東九鵬基地增建生產精確飛彈所需飛彈拌鑄藥產線，已籌建第4條及第5條產線，評估民國112年至115年最大拌藥產能，分別為320鍋、340鍋、480鍋及480鍋，仍然趕不上生產進度。中科院將啟動假日加班鑄藥，以滿足海空戰力提升計畫需求。

這是中科院飛彈拌鑄藥產線產能首度曝光。據了解，我方已協調美方採購300加侖拌藥機材擴充產能。

審計部表示，中科院為執行海空戰力提升計畫各式精準飛彈的產製作業，規畫擴充拌藥產能，經審計部查核發現，飛彈拌鑄藥產能擴充規畫未臻完備，經函請國防部督促審慎籌謀因應，已研提具體改善措施，以滿足海空戰力提升計畫需求。

審計部指出，國防部以海空戰力提升計畫採購特別預算，委由中科院111年至115年產製9型精準飛彈，因自有的3條拌鑄藥產線產能，每年拌藥量尚不足以支應未來研製需求，經檢討除委由軍備局生產製造中心第205廠代工外，自112年起，每年最大拌藥產能可達320鍋，另就執行中的國軍委製與研發案，協調委託單位調整研製數量及延後執行期程。

審計部說，112年至115年為執行研製、研修飛彈拌藥產能需求，介於336鍋至421鍋之間，既有產能仍不敷拌藥需求，規畫111年及112年籌建第4條及第5條拌鑄藥產線，預計113年投入生產。

審計部112年3月查核發現，中科院評估112年至115年最大拌藥產能，分別為320鍋、340鍋、480鍋及480鍋，其中112年至113年，存有5％及16％產能供需落差，函請國防部督促審慎籌謀因應。經追蹤改善情形，中科院針對112年至113年產能供需落差，規畫利用先期提製、部分產品單鍋擴量，及假日加班鑄藥等作為提升產能，滿足海空戰力提升計畫需求。

飛彈 中科院 國防部

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