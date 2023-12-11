林右昌指介選最嚴重的不是賄選 而是假訊息

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇、內政部長林右昌、警政署長黃明昭、消防署長、海巡署長、原民會主委、國防部、法務部就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢。

內政部長林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。對於警消、國軍等未來投票情形，林右昌表示，各機關單位都會相關規畫，會讓所有警消、海巡等人員，盡可能可以回去投票，這部分後續可以請教相關權責單位。 內政部長林右昌（圖）出席立法院內政委員會報告備詢，林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。記者許正宏／攝影 立法院內政委員會今天邀請警政署長黃明昭（左）等部會首長，就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢，黃明昭會前受訪時坦言，與選舉相關案件「最近量確實有比較多一點」。記者許正宏／攝影 立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇（圖）等部會首長，就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢，針對第16任正副總統參選人資格，李進勇表示：12月5日第596次委員會議審定通過，各組參選人資格審定結果，均符合政副總統選舉罷免法規定。立法委員選舉參選人資格，12月15日舉行委員會議審定。記者許正宏／攝影

商品推薦