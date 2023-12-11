林右昌指介選最嚴重的不是賄選 而是假訊息

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇、內政部長林右昌、警政署長黃明昭、消防署長、海巡署長、原民會主委、國防部、法務部就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢。
內政部長林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。對於警消、國軍等未來投票情形，林右昌表示，各機關單位都會相關規畫，會讓所有警消、海巡等人員，盡可能可以回去投票，這部分後續可以請教相關權責單位。
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