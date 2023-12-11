快訊

南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：已機先管控降低損害

嘻哈女王JESSI宣布空降台中跨年！ 三字經國罵準備好了

林右昌指介選最嚴重的不是賄選 而是假訊息

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
內政部長林右昌（圖）出席立法院內政委員會報告備詢，林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。記者許正宏／攝影
內政部長林右昌（圖）出席立法院內政委員會報告備詢，林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。記者許正宏／攝影

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇、內政部長林右昌、警政署長黃明昭、消防署長、海巡署長、原民會主委、國防部、法務部就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢。

內政部長林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。對於警消、國軍等未來投票情形，林右昌表示，各機關單位都會相關規畫，會讓所有警消、海巡等人員，盡可能可以回去投票，這部分後續可以請教相關權責單位。

內政部長林右昌（圖）出席立法院內政委員會報告備詢，林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。記者許正宏／攝影
內政部長林右昌（圖）出席立法院內政委員會報告備詢，林右昌表示，這次選舉介選最嚴重的，可能不是賄選，而是利用假訊息的錯亂，企圖影響選情。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會今天邀請警政署長黃明昭（左）等部會首長，就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢，黃明昭會前受訪時坦言，與選舉相關案件「最近量確實有比較多一點」。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會今天邀請警政署長黃明昭（左）等部會首長，就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢，黃明昭會前受訪時坦言，與選舉相關案件「最近量確實有比較多一點」。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇（圖）等部會首長，就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢，針對第16任正副總統參選人資格，李進勇表示：12月5日第596次委員會議審定通過，各組參選人資格審定結果，均符合政副總統選舉罷免法規定。立法委員選舉參選人資格，12月15日舉行委員會議審定。記者許正宏／攝影
立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇（圖）等部會首長，就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立」進行專題報告，並備質詢，針對第16任正副總統參選人資格，李進勇表示：12月5日第596次委員會議審定通過，各組參選人資格審定結果，均符合政副總統選舉罷免法規定。立法委員選舉參選人資格，12月15日舉行委員會議審定。記者許正宏／攝影

海巡署 投票

延伸閱讀

林右昌指此次介選最嚴重的不是賄選 而是假訊息

大進場花10分鐘！王世堅造勢吸2千人力挺 林右昌、莊瑞雄站台輔選

輔選同區聞煙硝味 林右昌酸韓國瑜「罷免票比當選多」

投票剩34天…林右昌今訪視台中 市警局：移送賄選17件、賭盤26件

相關新聞

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：機先管控 降低損害

中共曾試圖以重金引誘陸軍謝姓軍官駕駛CH-47SD契努克直升機叛逃，允諾在台海周邊24浬處以航艦接應。國防部今天表示，全...

台船公司建造海鯤號可否視作軍營 國防部這樣說

生產製造國造潛艦原型艦海鯤號的台船公司，是否適用軍事營區安全維護條例草案，國防部表示，台船公司各項軍事研發及技術資訊安全...

國軍撥發國造輕型狙擊槍 軍備局採購50萬枚狙擊彈備用

國防部今天公告決標採購50萬枚7.62公厘狙擊彈，適用於分發部隊的國造輕型狙擊槍。由承賱國際股份有限公司以2746萬零9...

專家：易構陷入罪 軍營安全條例二讀前應修正

立法院完成「軍事營區安全維護條例」草案朝野協商，即將進入院會二、三讀程序。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國防部藉由草案...

新聞眼／「綠色國防布」想蓋住什麼？

「軍事營區安全維護條例」草案完成朝野協商，即將在立法院會進入二、三讀程序，但由於草案內容尚有爭議，國防部「先立法、緩實施...

軍營安全條例擴權？軍方：不會馬上施行

關係國民知的權利與媒體新聞自由甚鉅的「軍事營區安全維護條例」草案，日前完成朝野協商，將於立法院院會進行二、三讀程序。但國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。