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立法管制軍營外與軍演攝影 肇因助訓美軍遭拍攝曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部製定「軍事營區安全維護條例草案」，其中一部分是針對在空軍基地外攜帶無線電機拍攝戰機的航迷。圖為示意，其中人物與報導內容無關。記者洪哲政／攝影
國防部製定「軍事營區安全維護條例草案」，其中一部分是針對在空軍基地外攜帶無線電機拍攝戰機的航迷。圖為示意，其中人物與報導內容無關。記者洪哲政／攝影

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，針對草案中將國軍外出演習如漢光演習、河防操演等區域視為軍事營區。據了解，其中一原因是因為今年在台隨操演助訓的美軍人員屢遭民眾與媒體鏡頭曝光，未來設下禁攝門檻，希望維護台美軍事合作交流的機敏性。

「軍事營區安全維護條例草案」內容大幅嚇阻軍事迷群聚軍機場跑道頭拍攝戰機的現況。上周進行逐條審議時，國防部法律司長沈世偉曾向朝野立委提及，軍事迷不但在圍牆拍攝戰機，甚至有人攜帶訊號蒐集器（應是收聽塔台通訊只收不發的無線電機），但軍方沒有法令依據，委請警方制止勸離，但對方以無法令為由悍拒，因「趕不走對方」，國防部因此推動制定此法。

據了解，航迷為不願錯過戰機，攜帶無線電監聽軍用塔台通訊，但此舉有可能探知行政專機動向等敏感資訊。國安單位因此建議國防部必須加緊法案三讀程序，以實質遏阻類情再度發生。

但這項草案第2條有關「軍事營區」也定義，將「軍事演習或軍事訓練場域」，包括漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區、危險區的場地及區域，都視為軍事營區。

據指出，軍方這項立法舉措，是針對今年漢光演習包括淡水河防等操演期間，來台作為觀察員的美軍行蹤多次為媒體掌握並攝得，在美軍將增派人員大批來台助訓情況下，未來勢須隨部隊操演與訓，草案內容三讀後，將有助軍方管制民眾與媒體的拍攝，維護台美軍事合作機敏性。

軍事營區安全維護條例草案第22條規定，未經許可，於軍事營區外，對其從事測量、錄影、攝影、 描繪、記述或其他偵察行為，足生損害於軍事營區安全，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。而按國防部立法說明，軍事營區的定義包括在營外演習所劃定的演習區域。

「軍事營區安全維護條例草案」本周五完成朝野協商後，最快下周二或五院會完成三讀程序。

漢光演習 美軍 國防部

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