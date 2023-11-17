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潛艦國造洩密案 郭璽出庭 交原始錄音檔
海軍前顧問郭璽與立法委員馬文君涉洩密潛艦國造資料外患罪疑雲，台灣高等檢察署昨同時以他字案證人和被告雙重身分傳喚郭璽。郭表示，外傳他與南韓顧問間的錄音檔，經過大量剪接已失原意，他昨呈交原始錄音檔給檢察官查明真相，他也稱馬文君賣台是「台灣的罪人」，喊話絕對不會放過她。
此外，先前外傳十六段他與南韓顧問的錄音都經過剪接，台北市議員徐巧芯上月拿這些剪接過的錄音來告他，經比對其中七段和他有關，但都剪接過，他已反告對方誣告。
此外，針對潛艦國造總召集人黃曙光透露「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，立委馬文君昨意有所指地說，那位就是「某中部立委」、「僅是一年級生，且已經卸任」，疑是指前立委陳柏惟。
陳柏惟昨回應，馬文君沒有指名誰，他沒必要對號入座。
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