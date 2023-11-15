獨／民間為軍方研發外島無人機反制系統 失敗解約原因曝光

陸軍司令部今天表示，經濟部委託民間研製，預計部署金門防區的無人機反制系統原型系統，失敗解約，陸軍所需26套外島無人機反制系統軍事投資建案採購，將由工程會、經濟部及國防部等跨部會單位，再行成立無人機反制系統專案小組，就國內廠商能量，研議相關系統規格及採購作法，周延全案獲得規畫。

陸軍司令部向立法院提出外島無人機反制系統委託研究案書面報告，報告指出，為儘速提升國軍外島反制中共小型無人機能力，同步因應經濟部扶植國內無人機反制系統產業發展，及國防自主目的，由國防部針對外島無人機襲擾提出因應作為及需求規畫。

陸軍司令部表示，國軍現階段使用干擾槍及輕兵器，視距內反制無人機，現今無人機遠距攝錄影技術提升，希望能獲得視距外偵測及干擾能力，考量外島地理環境與部隊特性，需要主動雷達、頻率偵測及干擾系統整合全套反制系統，以利迅速反應，強化早期預警及視距外反制作為。

陸軍司令部說，經國防部綜合考量外島地區作戰需求，同時掌握國內國防產業技術整合能力，檢討以委託研究方式，向國防工業發展基金會申請研究經費，進行整合系統研發，檢視國內廠商全系統整合製造能量，以作為未來建置籌獲參考；研發所獲系統裝備，經陸軍檢討外島防區受小型無人機侵擾次數最多的金防部馬山及貴山據點，進行部署。

陸軍司令部表示，經濟部民國112年3月7日，經工字第11251005850號公告 無人機防禦系統整合主導廠商，提供計捷恆科技、創思達科技、創未來科技及雷昇科技等4家合格商，僅具備部分次系統，無一家具備全系統生產能量。國防工業發展基金會112年4月21日舉行第15屆第3次臨時董事會，研討由整合團隊進行委託研究，整合方式不設限，依廠商意願各自整合，但須以經濟部所提供的4家合格商為主，決議研發兩套無人機反制系統，無償供陸軍部署馬山及貴山據點。經外島無人機反制系統委託研究案遴選須知，提送委託研究計畫申請書，最終由創未來公司獲選，需整合創思達公司頻率偵測系統 ，才符合需求。

陸軍指出，112年9月6日履約督導時，創未來公司未能整合創思達公司，陸軍曾在9月22日函文，要求9月25日17時前改進；陸軍9月26日期中報告審查委員會，會中決議，創未來公司仍須積極與創思達公司合作，以符陸軍遴選條件；另陸軍10月12日函文創未來公司，依契約實施計罰，10月17日17時前未能改正者，辦理終止，經審相關程序符合終止契約要件，合於契約規範。

陸軍表示，由於廠商整合意見相歧，創思達公司9月23日致函陸軍退出研究案，此案至此與原先規畫不符；10月25日經濟部跨部會協調工作平台會議，由經濟部次長及國防部海軍次長共同主持 ，會中決議這項委託研究案，依契約條件，執行計罰及終止契約。11月2日金防部依據契約呈報，辦理終止契約，當日基金會函覆同意依契約書辦理。

商品推薦