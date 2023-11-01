【專家之眼】為何馬文君的潛艦洩密案是選舉栽贓呢？

從最近民進黨對潛艦疑似洩密案衍生出的相關炒作來看，本案反映的，不是國安危機，而是政客為求勝選，恣意挑戰民主國家基本原則的老問題，除此之外，假若炒作有用，未來將會出現更多政客操弄選舉案例。台式選舉民主與公民素質，將再被人嘲笑。

自爆出藍委馬文君監督潛艦預算被上綱至叛國後，首要釐清的，是洩的所謂「密」，應是經法律核定機密等級者。馬被指控給韓國的資料，是否屬密？恐怕不是綠營說了算。但綠營從上到下，任意指涉他人有罪，或以歧視語言，意圖影響選舉。民進黨總統參選人賴清德從南到北在競選場合，數次痛批馬杯葛潛艦國造、涉嫌將軍事機密交給第三國，造成潛艦國造困難，再擴大打擊面，稱馬本會期仍提案要凍結潛艦預算，共同提案人包括吳斯懷，並說馬背景是「戰鬥藍」，難怪這麼大膽。

民進黨前主席卓榮泰也說，馬在立院阻礙國軍，為捍衛三軍就得下架她；同黨立法院黨團則言之鑿鑿，稱馬身為國會議員，外洩國家機密、說謊…等都已被指證歷歷、罪證確鑿，已不被信任，還有什麼資格繼續留在立法院審查國防及機密預算？

甚至牽拖民眾黨。據說該黨不分區立委名單之一，有曾自稱擔任過中共「國家幹部」，後又否認的陸配。在真相未明之際，賴鐵口直斷說，若該陸配進入國會監督國政、審查預算，可以接觸到外交國防最機密的文件，未來若跟馬合作，那台灣的國家安全就危險了。最後還稱，倘若國民黨與民眾黨取得國會過半席次，可以確認，未來我們門戶必然洞開。

綠營說法，至少違背以下公民課教過的多個民主國家基本原則：國會議員應盡責審查政府預算、法律之前，人人平等、無罪推定原則，以及不能因個人出身歧視對方。第一個邏輯是民主需要制衡；其次是國人不論身分，如果違法，包括國會議員都受刑法，與蔡政府費盡心思通過的國安五法與反滲透法等拘束；再者是法院審判定罪前，應要先推定無罪；最後則是只要陸配符合法律規範，參政是公民權利，賴的說法就是歧視。

目前馬文君案已被蹭媒體聲量者告發，高檢署將馬列為他字案被告。進入司法程序後，以近年檢調配合政治辦案的風向來看，如有切確證據，早就動作頻頻。很明顯目前並非如綠營政客所述，所以是「他」而非「偵」字案。在進行過程中，政客如果留點口德，不僅能示範政治不指導司法辦案，也是在塑造自身即便在選舉，仍堅持有所不為的道德形象。畢竟即將到來的大選，是要選出能團結國家的領袖，而不是黨同伐異的陰謀家。

遺憾的是，綠營只想選贏大選，不管後遺症。打破社會共識操作議題，賠上國家秩序賺取政黨利益，綠營只是著眼於鞏固基本盤，眼光短淺由此可見，也因如此，賴的民調長期在三四成左右浮動，並不讓人意外。如果讓綠營繼續得逞，未來台灣政治文化可以惡質到什麼境界，等明年選舉產生的新多數，如何模仿綠營完全執政的鴨霸醜態，可以略知一二。

還有更糟糕的隱憂：民進黨所為，讓人聯想到德國納粹宣傳部長戈培爾的名言：「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」綠營這些年收買了不少媒體，以前在國民黨執政時侈言民主裝中立的學者則多在悶聲發財做官，能戳穿惡質選風的力量少之又少。面對綠營催動基本盤的選舉招數，如果最後讓當事立委失利，未來政黨恐怕要更明目張膽的重複更多謊言了，讓人細思極恐。

商品推薦