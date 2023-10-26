相隔一個月…中共山東號航艦穿越巴士海峽 國防部發布空拍照片

國防部10月26日晚間1830時發布新聞稿，表示中共山東號航艦編隊群，今日穿越巴士海峽進入西太平洋。國防部並發布山東號空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。

山東艦上次東出巴士海峽，是今年9月11日。當天共軍曾派出1架BZK-005無人機、1架運8反潛巡邏機、10架殲16戰機，1架空警500預警機，飛入台灣西南防空識別區。而依據國防部今天上午10時發布的新聞稿，已經偵獲轟6、空警500、殲10、殲11、殲16、殲轟7、運8、運9及無人機等各式機種出海活動，其中15架次逾越台海中線及其延伸線。

【中央社／台北26日電】

國防部表示，中共山東號航空母艦編隊群今天穿越巴士海峽進入西太平洋，國軍綿密掌握海空域動態，並以適切兵力監控應處；同時國軍也披露黑白航拍照片，證明監控能量。

國防部晚間發布新聞稿表示，中共山東號航艦編隊群今天穿越巴士海峽進入西太平洋，國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。此外，國防部也披露山東艦的黑白航拍照片。

針對周邊區域情勢，日本放送協會（NHK）日前報導，日本及美國10月14日至31日舉辦大規模共同離島訓練，訓練名稱為「決心之龍」（ResoluteDragon），地點位於九州、沖繩、北海道等地。

共同社也指出，這場訓練目的著眼於中國，加強日本離島防衛能力，預計總共約6400名人員參與訓練：陸上自衛隊將派出5000人，美軍約1400名人員參加；根據陸上自衛隊公布內容，美軍陸戰隊、陸軍將在今年4月新開設的石垣島駐屯地展開訓練，將假想與飛機或艦艇等戰鬥，透過雷達警戒監視。

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