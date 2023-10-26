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國防預算初審過關創下「一毛未刪」紀錄 邱國正：這一步踏出不容易
113年度國防部及所屬單位預算，今天中午審完。總計4405億8905.8萬元的歲出預算全部過關，凍結額度也只有1億6281萬元。雖然日後在院會中，不免仍有一定程度的「統刪」，但是初審階段一毛未刪，仍堪稱極罕見紀錄。
明年國防預算中，自製潛艦原型艦的39億餘元，堪稱近日最引發爭議的支出項目。國民黨立委馬文君提案凍結3億元，引發綠營擊中火力猛批。昨天下午在民進黨立委趙天麟提議下，支出不再凍結，改為列入委員會主決議方式處理。
對此，部長邱國正今天早上受訪表示，對國軍來說這一步踏出不容易。馬文君則說，對潛艦工程進度的疑問，改列入主決議後，海軍下會期仍須安排專案報告，因此還是能達到向國會說明的效果。
外交國防委員會連兩天審查過程中，唯一動用表決的項目，發生在今天上午，國防部捐資智庫國防安全研究院1.69億元，提案人也是馬文君。她表示，國防院部分研究員在外為軍方「擦脂抹粉」，散發錯誤訊息；而且國防部成立之初就宣示，要逐步自籌財源，如今外交部、陸委會都已不再捐助，國防部也該逐漸降低，因此提案刪除1900萬元。最後委員會動用表決，以6比2通過預算照列。
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