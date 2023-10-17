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五十四架幻象戰機三年後展開延壽 空軍：非常可行
針對空軍幻象戰機準備實施延壽案，空軍將領在立法院表示，54架幻象戰機每月妥善率都達標，延壽後可再飛20年沒問題。
空軍耗資1億5000萬餘元，今年起針對新竹基地9架機體即將屆壽的幻象2000-5雙座機，實施結構安全延壽評估。空軍司令部昨天表示，完成後幻象機體服役時間可再延長約20年。
國民黨立委廖婉汝在立法院外交國防委員會質詢，空軍54架幻象戰機，三年延壽案驗證已發包給法國達梭原廠，她懷疑延壽可行嗎？各國第五代戰機服役後，已配備相列雷達，我國還要驗證三年後，再來執行延壽來不來得及？
空軍參謀長曹進平說，非常可行。現代戰機設計依其飛行使用的時數，延壽後可繼續服役，各方面表現都很好，現在妥善率毎月可與我現役經國號戰機、F-16互相搭配。國防部副部長柏鴻輝表示，幻象戰機飛行時數壽限是九千小時，現在還沒到，延壽後可再飛20年，都沒問題。
據了解，在美方對我抱持停止載台類軍售態度，各種機艦載台對我而言，弭足珍貴。幻象戰機僅實施延壽評估，計畫三年後落實延壽，屆時恐需百億元預算支應。
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