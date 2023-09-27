快訊

為無預警取消演出道歉…蔡依林露面揭專輯進度 突鬆口曝「重大喜訊」

總統大選最新民調出爐 非綠整合「這2人」怎麼搭皆贏賴蕭配

亞運射擊／穩定發揮卻因「這原因」遭扣2分 李孟遠定向飛靶遺憾奪第5

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潛艦國造急下水？傳未裝電池、桅桿 馬文君批：國產疫苗翻版

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
潛艦國造原型艦「海鯤」號將於9月底下水，圖為我潛艦國造首艦模型。圖／聯合報系資料照片
潛艦國造原型艦「海鯤」號將於9月底下水，圖為我潛艦國造首艦模型。圖／聯合報系資料照片

國造潛艦首艘原型艦28日命名下水，潛艦國造小組召集人黃曙光接受訪問，卻稱「希望2025年就能完成三艘國造潛艦」。立委馬文君說，這根本不可能，原型艦各項測試，如期如實進行起碼要一年多，原型艦未通過測試，怎能繼續建造？何況預算都沒編，要怎麼啟動後續造艦計畫？

黃曙光後來改口，稱自己沒說三艘國造潛艦，而是三艘潛艦，兩舊一新。馬文君說，這場鬧劇透露，蔡總統將潛艦視為她個人歷史定位重要標的，所以急著命名下水，國防部安排親近媒體受訪造勢，就是怕被專業軍事專家和記者質疑。

例如，有媒體揭露潛艦「下水」，但其實沒裝電池與桅桿。有「知情人士」解釋，那是因為典禮辦完，還要吊掛運送到船塢，為了確保運送安全性，所以暫時沒裝電池和桅桿。

馬文君說，既然還要吊掛運送，何必急辦潛艦下水典禮。因為總統show off（炫耀）才是重點，潛艦淪為背景配角。

馬文君說，不同於世界主流做法，台灣有自己的玩法，配合親近媒體帶風向，任何人提出質疑，就被「愛國主義」操弄，亂扣紅帽子。如今國造潛艦的大內宣手法，揠苗助長，曲意護航，就是昔日國產疫苗的翻版，既視感強烈。

潛艦 馬文君 黃曙光 國防部

延伸閱讀

部隊推十公里長跑 陸軍司令部：主官要率隊

混蛋與混油案驚人相似 藍委：農業部和業者誰更混蛋？

南投埔里也要有運動中心了 落腳最精華文教區

獨／立委爆國軍超硬體訓 10公里長跑加3公里武裝跑步

相關新聞

潛艦國造急下水？傳未裝電池、桅桿 馬文君批：國產疫苗翻版

國造潛艦首艘原型艦28日命名下水，潛艦國造小組召集人黃曙光接受訪問，卻稱「希望2025年就能完成三艘國造潛艦」。立委馬文...

部隊鍋EP135｜明年國防預算又新高但志願役員額卻變少 義務役是補缺口還是大錢坑？

立院下半會期上線，又到了一年一度審預算的時候，國防預算號稱年年創新高，但掐指一算，明年的義務役預算員額居然短少五千多！？

新竹市寡婦樓都更案 國防部：若涉有不法將依法終止

新竹市寡婦樓都更案延燒，國防部今天表示，此案無炒地情事；若涉有不法，國防部即依法終止。

我防空飛彈部隊赴帛琉與美軍聯演 軍方緘默

台美月前在帛琉共同實施聯合野戰防空實彈操演，參演的空軍司令部、陸軍司令部及負責統籌的國防部，上午對此俱未評論。

國防部：16架次共機進入我北部、西南及東南空域

國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，過去一天內，有16架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入我北部、西南及東南...

電影演真的／美F-14戰機被自己的飛彈擊落 《不可能的任務》劇情在美軍發生多次

美國軍事網認證，「電影演的是真的」。像是《不可能的任務：致命清算第一章》某艘潛艇內裝載了超級AI，它欺騙潛艇上的所有人，以為敵軍來襲便發射魚雷，沒想到魚雷反而急轉彎朝著自己的潛艇攻擊。多年前，F-14原型機在加州外海，進行飛彈脫離機身的測試時，這架F-14被自己打出去的麻雀飛彈訓練彈打中。這樣的場景，真的發生過，還不止一次…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦