潛艦國造急下水？傳未裝電池、桅桿 馬文君批：國產疫苗翻版

國造潛艦首艘原型艦28日命名下水，潛艦國造小組召集人黃曙光接受訪問，卻稱「希望2025年就能完成三艘國造潛艦」。立委馬文君說，這根本不可能，原型艦各項測試，如期如實進行起碼要一年多，原型艦未通過測試，怎能繼續建造？何況預算都沒編，要怎麼啟動後續造艦計畫？

黃曙光後來改口，稱自己沒說三艘國造潛艦，而是三艘潛艦，兩舊一新。馬文君說，這場鬧劇透露，蔡總統將潛艦視為她個人歷史定位重要標的，所以急著命名下水，國防部安排親近媒體受訪造勢，就是怕被專業軍事專家和記者質疑。

例如，有媒體揭露潛艦「下水」，但其實沒裝電池與桅桿。有「知情人士」解釋，那是因為典禮辦完，還要吊掛運送到船塢，為了確保運送安全性，所以暫時沒裝電池和桅桿。

馬文君說，既然還要吊掛運送，何必急辦潛艦下水典禮。因為總統show off（炫耀）才是重點，潛艦淪為背景配角。

馬文君說，不同於世界主流做法，台灣有自己的玩法，配合親近媒體帶風向，任何人提出質疑，就被「愛國主義」操弄，亂扣紅帽子。如今國造潛艦的大內宣手法，揠苗助長，曲意護航，就是昔日國產疫苗的翻版，既視感強烈。

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