部隊推十公里長跑 陸軍司令部：主官要率隊

陸軍司令部正在推動部隊10公里長跑等強化體能訓練，司令部今天表示，訓練方式採「主官率隊」、「逐次增強」、「不限時間」等方式，循序漸進提升體能素質。

國民黨立委立委馬文君日前披露，她接獲投訴，陸軍已經通令全軍，志願役軍士官兵的體能訓練標準，將會空前嚴格，直追特戰部隊，她質疑，部隊功能不同，以特戰隊標準要求一體化是否合理？義務役跟志願役是否標準如果不同，同一部隊要如何平衡戰力？

馬文君表示，根據她接獲的資料，陸軍志願役體能標準，將在一年之內，分三階段執行。一是10公里長跑訓練，近程從年9月12日起至年12月31日，以連為單位，團體帶隊，每兩周一次，跑步5公里。

中程從2024年1月1日起至6月30日，每周一次，跑步5公里。長程：2024年7月1日之後，每周一次，跑步5公里，8月起，每月增加1公里，至12月達10公里。

另外還有3000公尺武裝跑步，近程每兩周一次，逐次增加距離1至3公里，著迷彩服，不著戰鬥個裝。中程：每兩周一次，著戰鬥個裝，逐次增加重量鋼盔、腰帶、戰術背心、抗彈板。長程：每兩週一次，著戰鬥個裝。

陸軍司令部今天表示，軍士官兵年度體能鑑測標準，均依國防部現行鑑測規定執行。

司令部說，9月起已由司令部試行「長跑」及「體適能」等相關訓練，作法提供部隊參考，期由上而下提升訓練風氣。

司令部表示，訓練方式採「主官率隊」、「逐次增強」、「不限時間」等方式，循序漸進提升體能素質。