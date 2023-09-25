新竹寡婦樓都更案 邱顯智控國防部帶頭炒地

時代力量立委邱顯智今天舉行記者會指出，寡婦樓都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大的負面衝擊，並呼籲國防部收回此案，重新提出對新竹真正有利的方案。

邱顯智指出，內政部營建署在2014年進行招商，當時由昌益集團的理銘開發通過資格審查拿到這個案子，結果當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏，2017年在寡婦樓案收受昌益集團2000萬賄款，還有在另外兩個遠雄的都更案索賄4500萬被收押，去年被台北地院依貪汙治罪條例判決8年2個月。邱顯智說，這個案子從招商開始就嚴重違法舞弊，根本不是用公開透明的方式選擇最佳的廠商，毫無正當性，但國防部還是不願意中止契約，他呼籲都更實施者國防部收回此案，重新提出對真正有利的方案，新竹市政府不應該草率通過本案，並且要修改相關法規，避免利益衝突。