快訊

至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

任寡婦樓環評委員被指未利益迴避 解鴻年5點回應了

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

台船承造百噸救難艇交船 千噸級「連江艦」今也命名下水

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲與海巡人員在第3艘1000噸級巡防艦「連江艦」前合影。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲與海巡人員在第3艘1000噸級巡防艦「連江艦」前合影。圖／翻攝自管碧玲臉書

台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇，今日上午在台船公司基隆廠舉行交船，另第3艘1000噸級巡防艦「連江艦」，也同在今日同日舉行命名下水典禮。

聯合典禮儀式由台船公司董事長鄭文隆、海委會主委管碧玲共同主持，並由海委會政務副主委洪文玲、常務副主委吳美紅擔任新船命名擲瓶人。

管碧玲在臉書發文表示，她上週在東沙海上巡查時，遠處看著「偉星艦」在驅離4艘中國船，偉星艦就是1991年在台船基隆廠造好的，32年了，台船基隆廠造的船還在海上乘風破浪，捍衛海疆，她我期許基隆廠要傳承優良的傳統，造船技術就是要做到最好最強。

管碧玲說，6艘高緯度巡護船的任務，又落在台船的肩上，可以說任重道遠，「台船必須使命必達！」交船又得標，可以說雙喜臨門，所以海委會兩位女性副主委，破例雙雙擲瓶，當作祝賀雙喜臨門。

台船表示，海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇15艘委由台船公司建造，前14艘已分別完工交船，今日舉行交船典禮的是第15艘PP-10086巡防救難艇，全案已如期完工並全數交船。

台船說，另為了加強保護漁民與更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦也由台船公司建造，首艦彰化艦已於去年11月16日交船，第3艘「連江艦」今日舉行命名下水典禮。

台船指出，新造100噸級巡防救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性。

新造1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時配備射程達120米高壓水炮，能在東北季風期間海象惡劣之海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，有效打擊越界作業之大陸漁船，提升我國海域執法與護漁能量。

「連江艦」今舉行命名擲瓶儀式。圖／台船提供
「連江艦」今舉行命名擲瓶儀式。圖／台船提供
台船公司董事長鄭文隆（前排左三）、海委會主委管碧玲（前排左四）等人在「連江艦」前合影。圖／台船提供
台船公司董事長鄭文隆（前排左三）、海委會主委管碧玲（前排左四）等人在「連江艦」前合影。圖／台船提供
台船公司董事長鄭文隆致詞。圖／台船提供
台船公司董事長鄭文隆致詞。圖／台船提供
「連江艦」今舉行命名擲瓶儀式。圖／台船提供
「連江艦」今舉行命名擲瓶儀式。圖／台船提供
海委會主委管碧玲致詞。圖／台船提供
海委會主委管碧玲致詞。圖／台船提供
基隆市議會童子瑋議長致詞。圖／台船提供
基隆市議會童子瑋議長致詞。圖／台船提供

基隆 護漁 海巡署

延伸閱讀

管碧玲視察東沙島東光醫院 爭取4000萬改造空間

4000噸最大級海巡艦艇新竹艦停泊蘇澳 同慶媽祖文化節

回收寶特瓶、廢棄牡蠣殼變身時尚布料 海巡素人走秀倡導減塑

管碧玲、林右昌豋東沙島 海上直擊海巡偉星艦驅離中國大陸漁船

相關新聞

阿帕契攻擊直升機湖口戰力展示 暗光虎鯊彩繪機曝光

陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，經航特部601旅「調整」過後的AH-64E型阿帕契「暗光虎鯊」彩繪機首次曝...

台船承造百噸救難艇交船 千噸級「連江艦」今也命名下水

台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇，今日上午在台船公司基隆廠舉行交船，另第3艘1000噸級巡防艦「...

政院提修法 未經許可在軍事營區錄影處3年以下徒刑

行政院會今天通過「軍事營區安全維護條例」草案，未來民眾若未經軍事機關許可，在軍事營區內透過遙控無人機、通訊器材等從事測量...

陸軍司令部湖口營區周日開放 阿帕契彩繪機降低「彩度」參展

陸軍司令部將於9月24日（周日）開放湖口營區辦理112年「國防知性之旅-營區開放活動」，來展現國軍平時戰備訓練的成果，同...

湖口營區開放預校 542旅裝甲戰鬥隊展美安合旅整訓戰力

陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，除陳展第三作戰區大部主戰裝備，接受美國安合旅整訓的裝甲542旅也編組「戰鬥...

中科院採購105砲「奇幻旅程」白忙一場 與美方說法前後矛盾

國防部軍備局以「獵豹專案」名義，首次研製105公厘戰砲甲車，過程千迴百轉，疑點頗多。 中科院採購兩門105砲案尚未開標，台美人士已經結合起來在美國為中科院奔走，美國司法部外國代理人申報檔案顯示，黑熊公司接受中科院專案經理Dr.Yung Shung Hung邀請，代理中科院遊說美國議員支持賣砲，採購案開標前，黑熊與台北的明雯公司合作，安排軍方訪問兵工廠，10個月後，明雯拿到中科院105砲標案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦