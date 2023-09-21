台船承造百噸救難艇交船 千噸級「連江艦」今也命名下水

台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇，今日上午在台船公司基隆廠舉行交船，另第3艘1000噸級巡防艦「連江艦」，也同在今日同日舉行命名下水典禮。

聯合典禮儀式由台船公司董事長鄭文隆、海委會主委管碧玲共同主持，並由海委會政務副主委洪文玲、常務副主委吳美紅擔任新船命名擲瓶人。

管碧玲在臉書發文表示，她上週在東沙海上巡查時，遠處看著「偉星艦」在驅離4艘中國船，偉星艦就是1991年在台船基隆廠造好的，32年了，台船基隆廠造的船還在海上乘風破浪，捍衛海疆，她我期許基隆廠要傳承優良的傳統，造船技術就是要做到最好最強。

管碧玲說，6艘高緯度巡護船的任務，又落在台船的肩上，可以說任重道遠，「台船必須使命必達！」交船又得標，可以說雙喜臨門，所以海委會兩位女性副主委，破例雙雙擲瓶，當作祝賀雙喜臨門。

台船表示，海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇15艘委由台船公司建造，前14艘已分別完工交船，今日舉行交船典禮的是第15艘PP-10086巡防救難艇，全案已如期完工並全數交船。

台船說，另為了加強保護漁民與更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦也由台船公司建造，首艦彰化艦已於去年11月16日交船，第3艘「連江艦」今日舉行命名下水典禮。

台船指出，新造100噸級巡防救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性。