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湖口營區開放預校 542旅裝甲戰鬥隊展美安合旅整訓戰力

聯合報／ 記者洪哲政／湖口即時報導
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，接受美國安合旅整訓的裝甲542旅編組「戰鬥隊」，實施縮小距離對抗的「地空整體作戰演練」。記者洪哲政/攝影
陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，接受美國安合旅整訓的裝甲542旅編組「戰鬥隊」，實施縮小距離對抗的「地空整體作戰演練」。記者洪哲政/攝影

陸軍司令部上午舉行湖口基地營區開放全兵力預演，除陳展第三作戰區大部主戰裝備，接受美國安合旅整訓的裝甲542旅也編組「戰鬥隊」，實施縮小距離對抗的「地空整體作戰演練」，展現安全合作旅在台施訓成效。

美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB）前年起進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察我陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。今日擔負操演的湖口基地542旅迅雷部隊，就是安合旅指導部隊之一，現正派遣聯兵營前往美軍夏威夷「太平洋多國聯合戰備訓練中心」，接受美軍訓測，藉以評定美國安全合作旅在台施訓成效。

上午活動分别實施幻象戰機、陸航空中分列式、阿帕契攻擊直升機戰力展示及地空整體作戰演練，北部第三作戰區主力裝備大部陳展。正在進行性能提升的M60A3戰車未在參展之列。

陸軍司令部與新竹縣政府合作規劃於9月24日於湖口營區辦理112年「國防知性 之旅-營區開放」活動。營區開放以「迷彩總動員、全民挺國防」為主題，活動區分靜態裝備陳展及動態操演。

現場靜態裝備陳展，第三作戰區三軍主力裝備大部羅列，包括AH-64E阿帕契直升機、CM11戰車、CM33雲豹甲車、M109A5自走砲車及雷霆2000火箭車等30項，但獨缺正在進行性能提升的M60A3戰車。

而動態操演部分，空軍幻象2000戰機衝場、憲兵快反連重型機車展演、特指部戰技操演、陸航空中分列式、 阿帕契戰力展示及地空整體作戰演練等項目。

陸軍上午實施的「地空整體作戰演練」，由542旅示範防衛軍編組戰車「戰鬥隊」結合陸航攻擊直升機能量，藉由各兵種協同作戰，將作戰區內各部隊能力與裝備特性相結合，發揮地空整體戰力與聯合作戰效能。

針對地空操演，陸軍司令部表示，國軍地面聯合戰力的發揮，驗證作戰部隊指揮管制、快速反應、地空協同作戰、火力協調機制及打擊能力。操演採兩軍對抗方式，區分先制戰鬥、攻擊發起、攻擊前進及恢復陣地等四個狀況。

阿帕契攻擊直升機實施飛行戰力展示。記者洪哲政/攝影
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陸軍 美國

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