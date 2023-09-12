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112年國防報告書發布 先制打擊共軍 向外延伸打擊範圍

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部上午公布112年國防報告書，今（12）日同步發行「中文、英文及有聲書」版本。圖/國防部
國防部上午公布112年國防報告書，今（12）日同步發行「中文、英文及有聲書」版本。圖/國防部

國防部上午公布中華民國112年國防報告書，國軍依防衛固守，重層嚇阻軍事戰略指導，推動防衛固守，確保國土安全，重層嚇阻，結合區域聯防，縱深防衛，以不對稱作戰思維，推動重層嚇阻等原則，一旦敵進犯徵候明確，先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量及關鍵節點。

國防部上午記者會，由國防部發言人孫立方少將主持，國防部次長房茂宏中將等十餘位官員列席。國防部說，自民國81年開始，這次是第17次公布國防報告書，今天同步發行中文、英文及有聲書版本。

報告書指出，在國防戰力部分，國軍依防衛固守，重層嚇阻軍事戰略指導，前瞻未來敵情威脅，科技發展，戰爭型態與作戰場景，針對敵犯台行動弱點，完成不對稱戰力規畫與籌建，藉去中心化指管，強化防衛作戰韌性，結合全民防衛總力，透過遠距制敵及重層防衛等手段，迫使敵考慮犯台軍事行動的風險與代價，嚇阻敵貿然侵略企圖，以維護領土主權、國家安全及區域和平穩定。

國防部提出推動防衛固守，確保國土安全，重層嚇阻，結合區域聯防，縱深防衛，以不對稱作戰思維推動重層嚇阻等戰力建構原則。內容提及運用重層嚇阻手段，以不對稱作戰思維，利用海峽天塹及地理環境，構築多層次防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，打亂敵作戰節奏，增加敵多重失敗風險，嚇阻其不敢輕啟戰端。

這本報告書表示，國軍依當前防衛作戰構想，汲取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動，疏散，隱蔽，複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整，運用避其鋒，擊其弱的不對稱作戰思維，一旦敵進犯徵候明確，先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量及關鍵節點，以破壞敵作戰節奏，遲滯行動進程，另結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間。在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性的高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等機動，遠距，精準制敵手段，再次重層削弱敵戰力。

國防部 國軍 俄烏戰爭

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