陸軍湖口基地24日開放 軍方籲搭接駁車勿自駕

國軍今年第二場「國防知性之旅」營區開放，將於24日（周六）上午8時至下午15時，在新竹湖口基地舉行。國防部在今天的記者會中，介紹本次營區開放相關陳展項目，以及交通、門禁等事宜。鑑於日前「八一四」清泉崗基地開放，造成周邊大塞車，這次軍方與新竹縣府合作，不開放一般車輛進入，營區周邊道路實施交通管制，參觀民眾可由包括台鐵、高鐵車站等7處接駁點，搭乘免費專車入營。在上午尖峰時段，每個接駁點最多5至10分鐘，就會發一輛車。

陸軍第六軍團參謀長尹昌榮少將指出，本次湖口營區開放命名為「迷彩總動員、全民挺國軍」，現場除了阿帕契攻擊直升機等各式陸軍裝備，也包括空軍幻象2000戰鬥機衝場、憲兵快反連重型機車操演；在軍事體驗方面，民眾有機會試乘雲豹裝甲車，以及試拉火砲。

尹昌榮指出，參觀民眾可以利用免費專車，接駁點包括長安營區、明新科大、鳳山工業區、中國科大新竹校區、台鐵新豐車站、台鐵湖口車站、高鐵新竹車站等7處，總計約有3850個汽車停車位。在上午8至10時的尖峰時段，每個點的班距不超過5至10分鐘，或者人坐滿就開車。如步行前往者，則由忠誠門（新竹縣湖口鄉鐵騎路2號）以及精實門（新竹縣湖口鄉勝利路2段358號，7-11鳳山綺門市斜對面）完成證件查驗後，搭乘接駁車至會場。

參訪民眾必須攜帶中華民國身分證，或駕照、健保卡等附照片之身分證件，並依管制人員引導進入營區，如無相關證明文件不得進場。外籍或陸籍配偶或看護，未取得中華民國身分證者，需由本國籍配偶或看護對象陪同入場，並出示配偶身分證或個人居留證查驗。會場內不得操作遙控無人機，另外為貫徹政治中立，入場者不得穿著競選相關服飾，發放文宣旗幟。