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國防部規劃義務役組成守備部隊 與主戰志願役分流

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」今日送抵立法院，內容披露明年將實施的1年制義務役，服役部隊將與志願役分流。圖/本報資料照
國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」今日送抵立法院，內容披露明年將實施的1年制義務役，服役部隊將與志願役分流。圖/本報資料照

國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」今日送抵立法院，內容披露明年將實施的1年制義務役，服役部隊將與志願役分流。國軍將組成以義務役男為主的守備部隊，支援軍事作戰及民防任務；而以志願役「為主」的主戰部隊，則負責保衛領土、領海、領空安全。

國防部表示，五年兵力結構調整，在衡量國防安全及符合兵役法規範下，自113年1月1日起，義務役役期調整為1年，國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌並行的戰力組成。

國防部表示，志願役部隊將維持現行規模，並視敵情威脅及防衛任務實需檢討員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，加強現代化、實戰化作戰訓練；義務役則規劃施以較以往強度較高的軍事訓練，以擔任守備任務為主，並支援軍事作戰及民防任務。

國防部表示，結合兵役制度調整，未來我整體國防，將打造以志願役為主的主戰部隊，負責保衛領土、領海、領空安全；以義務役為主的守備部隊，負責國土守備、支援作戰、軍事與民間設施防護及協力民防工作；以後備軍人為主的後備部隊及後備系統，負責城鄉守備、支援主戰及守備部隊作戰及災害防救任務；另結合以地方民力為主的民防系統，執行支援作戰、搶救災害、醫護、工程搶修、災民收容及協助治安。

志願役 國防部 民防

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